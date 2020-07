Condor fliegt wieder mit Bordverpflegung auch nach Mallorca

Der Mallorca-Flieger Condor bietet auf allen Flügen künftig wieder Bordverpflegung an. Die „Condor Snack Bags“ sind laut dem Unternehmen in der Business Class und im Economy Best-Tarif inklusive und können in allen anderen Tarifklassen online vorbestellt oder an Bord erworben werden. Sie enthalten neben Crackern, Keksen, Joghurt mit Granola, einem Müsliriegel, Brownie, und einer Waffel auch Pfefferminzbonbons sowie eine Flasche Wasser und werden von der Crew ausschließlich mit Handschuhen verteilt.

Gäste der Business Class erhalten zusätzlich einen warmen Snack und können jederzeit Getränke aus einem großen Sortiment auswählen. Als kleine Aufmerksamkeit erhalten Business Class-Gäste ein sogenanntes Condor Care Kit mit Desinfektionsgel- und tuch, einer Maske sowie Handschuhen. Das Kit ist in der Economy Class für 3 Euro online vorbestellbar oder für 3,50 Euro an Bord zu erwerben. Zudem sind künftig auch wieder Zigaretten und Tabak im Bordverkauf erhältlich. Eine Bezahlung ist nur bargeldlos möglich.

Als erweiterte Funktion ist Fluggästen ab sofort auch der neue Online Check-in via App möglich. So können Gäste bequem von unterwegs über die App oder von Zuhause über die Webseite einchecken und am Tag des Fluges Wartezeiten am Flughafen vermeiden. Während des Online Check-in Prozesses nehmen Kunden auch die Auswahl des Sitzplatzes und das obligatorische Hinterlegen der Kontaktdaten kontaktlos und selbstständig vor.