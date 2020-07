Ryanair will offenbar mehrere Basen in Deutschland schließen

Die Coronakrise macht auch vor der unter anderem nach Mallorca fliegenden Airline Ryanair nicht halt. Wie mehrere Medien in Deutschland meldeten, will die Billigairline zum 1. November ihre Basis am Hunsrück-Airport Hahn schließen. Mitgeteilt wurde, dass die dort stationierten Piloten noch in dieser Woche ihre Kündigung bekämen.

Möglicherweise ebenfalls betroffen sind den Berichten zufolge die Standorte in Berlin-Tegel und Weeze bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dort drohe noch vor dem Winter die Schließung. Das alles bedeutet jedoch nicht, dass Ryanair auch von Mallorca aus nicht mehr dorthin fliegt.

Zuvor hatte es einen heftigen Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über Gehaltskürzungen in der Coronakrise gegeben. Die bei der Ryanair-Tochter Malta Air beschäftigten Piloten aus Deutschland hatten die Vorschläge der Airline abgelehnt.