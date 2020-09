Ryanair verkauft Flüge nach Mallorca für 5 Euro

Die auch nach Mallorca fliegende Airline Ryanair hat am Dienstag ihren größten Sitzplatzverkauf des Jahres mit Preisen ab 5 Euro gestartet. Laut dem Unternehmen können 48 Stunden lang eine Million Sitzplätze gebucht werden, und das zu sämtlichen 240 Destinationen.



Um diese 48-Stunden-Sondertarife in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden ihre Flüge vor Mitternacht am Mittwoch, den 2. September, reservieren.

Ryanair fliegt von Mallorca aus zahlreichen Städte in Deutschland wie Köln, Düsseldorf oder Memmingen an. (it)