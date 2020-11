Mallorca-Flieger Ryanair startet Rabattaktion

Der Mallorcaflieger Ryanair versucht mit einer Rabattaktion, Passagiere in seine Flugzeuge zu bekommen. Bis Freitagnacht gilt noch ein sogenanntes „Buy One Get One Free"-Angebot auf 1.700 Strecken, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei einer Reservierung für zwei Personen fliegt eine gratis mit.

Buchen kann man Flüge vom 1. Dezember 2020 bis zum 27. März 2021. Den Angaben zufolge haben Passagiere diesmal die Möglichkeit, durch dieses Angebot besonders günstig Weihnachten zuhause zu verbringen.

Auch Ryanair ist von den sich ständig ändernden Corona-Restriktionen, die für Reisende momentan gelten, geschäftlich betroffen. Die Luftfahrtbranche hat mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. (it)