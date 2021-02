Neue Hürden für geplantes Einkaufszentrum auf Mallorca

Der Streit um das geplante Einkaufszentrum Palma Springs in Ses Fontanelles entwickelt sich mehr und mehr zur unendlichen Geschichte. Nun musste der Konzern Unibail Rodamco, der das Projekt an der Playa de Palma realisieren will, erneut einen Rückschlag hinnehmen. Das balearische Oberlandesgericht wies einen Einspruch der Firma gegen eine Entscheidung des Inselrats aus dem Jahr 2017 zurück. Diese sieht eine drastische Beschränkung des Baus neuer Einkaufszentren vor.

Außerdem plant auch die Stadt Palma weitere Hürden, um das Projekt zu verhindern. Sie will den Raumordnungsplan dahingehend ändern, dass der Bau des geplanten unterirdischen Parkhauses unmöglich wird.

Ses Fontanelles ist ein etwas mehr als 30 Hektar großes Feuchtgebiet unmittelbar neben dem Palma Aquarium. Umweltschützer und die Mehrheit der Linksparteien im Stadtrat von Palma haben sich wiederholt gegen das Vorhaben ausgesprochen.