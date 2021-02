Rund 45.000 Krankschreibungen wegen Corona auf Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind bisher rund 45.000 Personen wegen einer Corona-Erkrankung krankgeschrieben worden. Nach aktuellen Auswertungen diverser Versicherungen war die Gastronomie-Branche besonders betroffen.

Insgesamt 40 Prozent der krankgeschriebenen Mitarbeiter waren etwa in Restaurants oder Bars tätig. Das entspricht rund 4000 Personen. Dazu kommen 3299 Beschäftigte im Lebensmittel-Einzelhandel sowie rund 2000 Krankschreibungen in der Hotel-Branche. Am wenigsten betroffen war der Transport-Sektor. Aus der Statistik ausgenommen wurden Beamte und Mitarbeiter des Gesundheitssektors.

Am kommenden Freitag will die Balearen-Regierung über weitere Lockerungen der bisher geltenden Corona-Regeln entscheiden. Im Gespräch steht unter anderem die Wiedereröffnung von Außenterrassen der Gastronomiebetriebe auf der Insel. (cg)