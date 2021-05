Neuer Markenauftritt des Robinson-Clubs

Die Premium-Clubmarke des deutschen Reiseveranstalters TUI, Robinson, verschärft zum 50. Geburtstag sein Profil. Dabei präsentiert der auch auf Mallorca vertretene Clubanbieter nun seinen neuen Markenauftritt und setzt vor allem auf Stammkunden. Mittlerweile gibt es 26 Clubs in 15 Ländern.

Papagei als Markenlogo

Bereits seit Gründung dient ein Papagei Robinson als Markenlogo. War der Papageienkopf in den letzten 27 Jahren im Firmenzeichen eher abstrakt zu finden, so ist der Vogel nun wieder klar erkennbar. Auch die Schrift der Wortmarke wurde überarbeitet: Der neue serifenlose Font wirkt zeitlos klar, untermauert den Premium-Anspruch und ergänzt perfekt die Formsprache des Wappentiers.

Neuer Claim steht für Erfolgsrezept der Marke

Die einladende Aufforderung "Share the moment" löst deshalb den jahrzehntelangen Claim "Zeit für Gefühle" ab. Zudem sind in Zukunft auch weitere Hotels geplant. So wird im Juni der Robinson Club Cyprus auf Zypern eröffnet.

Relaunch als Höhepunkt für Produkterneuerungen

Digitale Innovationen, z.B. die Wunschzimmer-Option oder Buchungsfunktionen per App für Restaurant und Spa, verschaffen den Gästen mehr Zeit im Urlaub. Das Gastrotainment wurde zum Beispiel mit der Einführung des mobilen Streetfood-Events "taste JAM" und des glanzvollen "ROBcarpet"-Abends erweitert. Der deutsche Sänger SASHA lieferte außerdem einen neuen Clubsong und zahlreiche prominente Experten unterstützten Robinson bei der Erweiterung seines Event- und Sportangebots auf insgesamt 64 Sportarten. Im Bereich Nachhaltigkeit übernahm die Marke noch mehr Verantwortung und ergänzte ihr zertifiziertes Ökomanagement in zahlreichen Anlagen bereits um Meerwasserentsalzungs- und große Photovoltaikanlagen sowie eigene Frischwasserabfüllungen in Glasflaschen.

Trotz Corona-Pandemie zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. "Auch während der Pandemie konnten wir unter Einhaltung umfassender Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen tausende Gäste in unseren Clubs empfangen.", erklärt Bernd Maeser, Sprecher der Geschäftsführung von Robinson.

Auch für die kommenden Monate blickt Maeser positiv in die Zukunft: "Wir sind überzeugt, dass mit den bevorstehenden Reiseerleichterungen ein Buchungsboom einsetzen wird. Die schönsten Strände und die besten Clubs werden mit Sicherheit ganz oben auf der Liste stehen."

Auch auf Mallorca ist die Marke Robinson im Osten vertreten. Rund 60 Kilometer von Palma entfernt, liegt der Robinson Club Cala Serena in der Nähe der bei Urlauber beliebten Cala d'Or.