Jetzt bekommt auch Can Picafort einen Lidl-Supermarkt

Die deutsche Discountkette Lidl setzt ihren Expansionskurs auf Mallorca ungebrochen fort. Am Donnerstag um 10 Uhr wird nach Angaben des Unternehmens eine Filiale im Badeort Can Picafort eröffnet, und das in Anwesenheit des Bürgermeisters der zuständigen Gemeinde, Joan Monjo.Der neue Markt befindet sich im Gewerbepark Son Baulo.

in den vergangenen Monaten waren bereits Lidl-Supermärkte im Urlauberort Peguera und an der Aragón-Straße in Palma eingeweiht worden.

Aktuell hat Lidl auf den Balearen 26 Filialen, 21 davon auf Mallorca. Rund 600 Beschäftigte sind direkt für den Discounter tätig, 480 weitere Arbeitsplätze hängen, so Lidl, indirekt von dem Unternehmen ab.