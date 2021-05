Deutsche Speed-Fähre verbindet jetzt Mallorca mit Menorca

Seit Mittwoch mischt auch eine deutsche Reederei im Fährbusiness auf Mallorca mit. Das Flensburger Unternehmen FRS bedient die Strecke zwischen Port d'Alcúdia und Ciutadella auf Menorca. Eingesetzt wird der Speed-Katamaran Tarifa-Jet, der in der Vergangenheit die Straße von Gibraltar zwischen Andalusien und Marokko durchfahren hatte.

Das Schiff fährt jetzt bis auf weiteres zweimal täglich zur Nachbarinsel. Hin geht es um 9.30 und 19 Uhr, zurück um 12 bzw. 21 Uhr. Die Fahrt dauert knapp anderthalb Stunden.

Bei der Eröffnung der Strecke sagte Götz Becker, Managing Director von FRS: "Wir wissen, wo es ein Vakuum gibt und wie man es füllt." Ohne die Pandemie wäre man schon ein Jahr früher eingestiegen. Trasmediterránea hatte den Betrieb auf dieser Strecke im Frühjahr 2020 eingestellt, danach waren dort nur Schiffe von Baleària im Einsatz.

