Touristen kurbeln den Umsatz des Ex-Festival-Parks auf Mallorca an

Auf Mallorca kommt die Wirtschaft nach Beginn der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder langsam in Schwung. Das ist auch in dem bei Touristen belieben "Mallorca Fashion Outlet" (früher bekannt unter Festival Park) in Marratxí zu verzeichnen. Nach Angaben des Einkaufscenters sind die Umsätze in den vergangenen zwei Monate als positiv zu verzeichnen.

Demnach wurden rund 51 Prozent Umsatz an ausländischen Touristen eingenommen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag dieser bei 57 Prozent.

Bezüglich der nationalen Urlauber registrierte das Einkaufszentrum im August einen Umsatz von 16 Prozent, 2019 lediglich 12 Prozent. Die meisten registrierten Touristen kamen aus Deutschland und Frankreich.