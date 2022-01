Mallorca-Flieger Vueling als günstigste Airline Europas ausgezeichnet

Die Fluggesellschaft Vueling, die auch regelmäßig Mallorca anfliegt, ist im vergangenen Jahr als pünktlichste Airline Europas ausgezeichnet worden. Das geht aus dem Bericht "The On-Time Performance Review 2021" der Webseite Cirium hervor.

Vueling fliegt von Spanien aus Airports wie Düsseldorf, Hamburg und München an. Startet man auf Mallorca, muss man in der Regel in Barcelona umsteigen.

In den Sommermonaten werden auch zusätzlich Direktflüge von der Insel nach Deutschland angeboten.