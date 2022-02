Zweiter Lidl-Supermarkt in Inca vor der Eröffnung

Die deutsche Discounterkette Lidl erweitert die Zahl ihrer Filialen auf Mallorca. Ab Donnerstag können Kunden in Inca einen neuen Markt besuchen, wie es am Dienstag in einer Pressemittilung hieß. Dieser ist 1700 Quadratmeter groß und verfügt über 80 Parkplätze. Damit gibt es in jener Stadt bereits zwei Filialen.

Auch in Palma ensteht derzeit eine neue Lidl-Filiale, und zwar im Viertel Nou Llevant, wo mehrere Wohnblöcke gebaut werden.

Die Kette wird dann 24 Supermärkte auf der Insel unterhalten, mehr als doppelt so viele wie Aldi. Für den Discounter arbeiten auf den Inseln etwa 1100 Mitarbeiter.