Wer in den kommnden Wochen mit Ryanair fliegen will, sollte sich auf Probleme gefasst machen. Die für das Kabinenpersonal zuständigen Gewerkschaften USO und Sitcpla kündigten am Montag an, sechs Tage je 24 Stunden streiken zu wollen. Sie nannten folgende Tage: 24., 25., 26. und 30. Juni sowie 1. und 2. Juli.

Diese Tage fallen mit der sogenannten "Operación Salida" zusammen. Dann werden besonders viele Menschen in spanischen Flughäfen erwartet. Die Gewerkschaften verlangen einen Gemeinschaftstarifvertrag, den es bei Ryanair anders als bei anderen Airlines noch nicht gibt. Ähnliche Nachrichten Verdacht auf Betrug bei Lauda Europe: Ryanair bekommt gehörigen Ärger Inwiefern Ryanair-Flüge von Deutschland nach Mallorca und umgekehrt betroffen sein werden, ist unklar. Bei den Flügen wird nicht immer Personal eingesetzt, das in Spanien ansässig ist.