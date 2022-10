Fast 1,2 Millionen Flugreisende auf Routen von Mallorca nach Deutschland oder umgekehrt nutzten den Flughafen von Palma de Mallorca im September. Das geht aus dem an diesem Dienstag veröffentlichten Monatsbericht des spanischen Airport-Betreibers Aena hervor. Damit stellten die Passagiere auf den Deutschland-Routen die stärkste Gruppe an Reisenden, gefolgt von Fluggästen auf innerspanischen Strecken (770.000) sowie auf Verbindungen von und nach Großbritannien (719.000).

Flüge von und nach Frankreich nutzten 144.000 Reisende. Der Auslandsmarkt mit dem stärksten Wachstum war im September der italienische, der ein Plus von 25 Prozent verzeichnen konnte, wenngleich in einem recht niedrigen Bereich, was die Passagierzahlen angeht.

Ebenfalls positiv: Der Flughafen Palma hat sich, was die Zahl der Passagiere angeht, offenbar gänzlich von der Pandemie erholt. Im September wurden hier fast 3,7 Millionen Passagiere abgefertigt, das entspricht in etwa der Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 (97 Prozent). Bei der Zahl der Flugbewegungen legte Son Sant Joan sogar zu und verzeichnete mit knapp 26.000 Starts und Landungen 0,3 Prozent mehr als noch vor drei Jahren.

Was den gesamten Zeitraum seit 1. Januar dieses Jahres angeht, hat der Mallorca-Airport bereits fast 24 Millionen Reisende gezählt, auch diese Zahl entspricht in etwa der, die im September 2019 gemessen wurde.