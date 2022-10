Zwei Stunden warten, um beim Metzger auf Mallorca einzukaufen? Es klingt wie ein Samstag in der Vorweihnachtszeit, war aber ein ganz normaler Dienstag in der Inselhauptstadt. Zumindest fast, denn seit Dienstagmittag sind die beliebten Rabattgutscheine der Stadt Palma im Umlauf. Um bis zu 160 Euro sparen zu können, sind viele Menschen Schlange gestanden und haben lange Wartezeiten auf sich genommen. Besonders groß war der Andrang auf Läden, die Grundnahrungsmittel, Schuluniformen, Kinderbekleidung und Bücher verkaufen.

"Es ist das Beste, was sie für die Armen tun können", sagen zwei Frauen, die in der Markthalle "Mercat de l'Olivar" in Palmas Innenstadt darauf warten, dass sie beim Fleischer an der Reihe sind. Sie wollen günstig Würste und Fleisch ergattern, um es einzufrieren und werden ihre Ausbeute mit einer bedürftigen Nachbarin teilen. Der Startschuss für die Rabattgutscheine war um 12 Uhr gefallen, aber teilweise warteten die Leute schon seit über einer Stunde vor den Eingängen.

In einem Laden, der Uniformen für Schulkinder verkauft, reichte die Schlange bis auf die Straße. "Ich habe auf die Gutscheine gewartet, damit ich mehr Kleidung kaufen kann", sagt eine Mutter, die für ihren Sohn einkaufen will. Die Wartezeit beträgt rund 40 Minuten. Und in dem Wäscheladen Calzedonia nahe der Plaça Major waren die Gutscheine bereits um ein Uhr nachmittags fast ausverkauft.

Gerade Zeiten wie diesen, in denen viele Verbraucher auf Mallorca tiefer in die Tasche greifen müssen, kommt die Aktion genau richtig. Die Stadt Palma, genauer gesagt "PalmaActiva", die Zweigstelle für Wirtschaftsförderung, organisiert die Kampagne und sie läuft noch bis zum 20. November. Bei einem Einkauf ab 35 Euro kann man sich mit den "Vals Descompte" einen Rabatt über 20 Euro sichern. Jeder, der über 16 Jahre alt ist und eine NIE-Nummer vorweisen kann, darf bis zu acht Rabattgutscheine einlösen und so insgesamt 160 Euro einsparen.

Es ist auch möglich, alle acht Gutscheine in nur einem Laden und auf einen Einkauf anzuwenden. In diesem Jahr ist nicht nur der Betrag höher, sondern auch der Ablauf noch einfacher als zuvor: Statt die Gutscheine vorab herunterzuladen, reicht es jetzt, an der Kasse um den Rabatt zu bitten.

Fast 300 Geschäfte in Palma machen bei der Aktion mit und noch mehr Branchen sind nun teilnahmeberechtigt. Auch Frisöre, Auto- und Fahrradwerkstätten, Tierärzte und Physiotherapeuten sind bei der dritten Ausgabe in diesem Jahr mit dabei. Eine Liste mit allen teilnehmenden Geschäften und Praxen kann man hier einsehen.

Die Stadt Palma investiert knapp zwei Millionen Euro in die Rabattgutscheine und bringt 96.164 von ihnen in Umlauf. So sollen neben den Verbrauchern vor allem kleine Betriebe und der Einzelhandel in Palma unterstützt werden. Allerdings sind Online-Einkäufe von der Aktion ausgenommen und da jedes Lokal nur ein begrenztes Gutschein-Kontingent hat, sollte man schnell sein.

Parallel richtet die Balearen-Regierung eine ganz ähnliche Aktion aus. Sie umfasst alle balearischen Inseln, hat bereits am 4. Oktober angefangen und läuft sogar bis zum 31. Dezember. Bei einem Einkauf ab 30 Euro wird ein Rabatt von 15 Euro gewährt, allerdings dürfen pro Person nur bis zu vier Gutscheine eingelöst werden. Insgesamt kann man bis zu 60 Euro sparen in den rund 800 Unternehmen, die inselweit dabei sind. Die Balearen-Regierung bringt 73.344 Gutscheine unter die Bürger und wendet dafür 1,1 Millionen Euro auf.