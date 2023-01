Der richtige Winter auf Mallorca hat eigentlich noch gar nicht begonnen. Denn so richtig nass und kalt wird es auf den Balearen erfahrungsgemäß erst im Januar und Februar, doch der Einzelhandel beginnt schon jetzt, seine Ladenhüter zu günstigeren Preisen unter die Leute zu bringen. Wer also noch auf der Suche nach warmen Kleidungsstücken ist, kann jetzt unter den besten Voraussetzungen einkaufen gehen. Der offizielle Winterschlussverkauf, der auf Spanisch „Rebajas” und auf Katalanisch „Rebaixes” heißt, hat auf Mallorca in diesem Jahr direkt nach dem Dreikönigstag, also am Samstag, 7. Januar, begonnen. Große Ketten wie H&M und Zara haben viele ihrer Winterwaren mit roten Etiketten versehen und zwischen 20 und 70 Prozent des Kaufpreises erlassen.

Etwa jeder zweite der kleineren Läden, die Schuhe und Textilien führen, ist schon seit dem Anfang Januar dabei, auszusortieren und lockt mit satten Rabatten. Die Inhaber erhoffen sich mit dem früheren Start einen Vorteil gegenüber den großen Ketten, außerdem müssen sie Platz schaffen für die Frühjahrskollektionen. Denn der bisher milde Winter hat warme Kleidung zum Ladenhüter gemacht, wie die Handelsverbände Afedeco und Pimeco mitteilten. In der aktuellen Krisenzeit rücke der Kauf von Kleidung grundsätzlich in den Hintergrund, da Lebensmittel eine wichtigere Rolle spielten: „In der Pandemie haben wir gelernt, dass es nicht notwendig ist, einen so großen Kleiderschrank wie früher zu haben”, ergänzte Afedeco-Präsident Toni Gayà. Er kritisierte zudem die Ausweitung des Black Friday, bei dem vor allem Onlinehändler wochenlang Rabatte anbieten, und erklärte: „Die Menschen haben sich daran gewöhnt, immer mit Rabatten zu kaufen.” Ähnliche Nachrichten Kleine Unternehmen reduzieren drastisch Preise in erster Januarwoche Dieser Umstand dürfte den Balearen-Bürgern aber vor allem in Zeiten der Inflation zugutekommen. Warme Jacken, Mützen, Hosen und Schuhe für die ganze Familie einkaufen zu können und dabei vielleicht sogar nur die Hälfte des Geldes ausgeben zu müssen, dürfte viele Familien ruhiger schlafen lassen. Gleichermaßen erfreuen sich nicht wenige Urlauber und Mallorca-Liebhaber an den vergünstigten Preisen, wenn sie ohnehin auf Shopping-Tour unterwegs sind. Außerdem sorgen die Rebajas jedes Jahr für einen kleinen Aufschwung im Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen auf den Balearen sechs Prozent mehr Arbeitsplätze, wie Zahlen des Personaldienstleistungsunternehmens Adecco zeigen. 448 zusätzliche Verträge wurden unterschrieben, spanienweit ist das allerdings der geringste Anstieg. Im gesamten Land werden 202.000 Verträge erwartet, das sind 9,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.