Der mit Wasserstoff Betriebene Bus für die EMT Palma de Mallorca in der Solaris-Fabrik in Polen fertiggestellt worden. Lokalpolitiker haben den Prototyp vor Ort besichtigt. Der Stadtbusbetrieb EMT wird im Rahmen der Erneuerung der Busflotte dieser insgesamt 65 neue Fahrzeuge schrittweise fünf Wasserstoffbusse einführen. "Palma wird zu einer Pionierstadt und somit die zweite spanische Stadt nach Barcelona sein, die dank des Projekts Green Hysland Mallorca Wasserstoffbusse einsetzt", so Verkehrsdezernent Francesc Dalmau.

Mit diesem neuen Bustyp wird Palma grünen Wasserstoff und somit eine emissionsfreie und stromfreie Technologie zum Einsatz bringen. Dies ist dem europäischen Projekt Green Hysland Mallorca zu verdanken, bei dem der Wasserstoff in der Photovoltaik-Anlage in Lloseta erzeugt wird. Dalmau sagt über die Bedeutung der Integration dieses Bustyps in die Flotte der EMT Palma: "Wir machen einen weiteren Schritt nach vorn bei unserem Engagement für nachhaltige Mobilität. Palma de Mallorca wird eine Pionierstadt sein, wenn es um den Einsatz emissionsfreier Energien im öffentlichen Verkehr geht. Darüber hinaus konnten wir nachweisen, dass diese Fahrzeuge benutzerfreundlicher sind und neue Bremssysteme integriert haben", erklärte er.

Die Marke Solaris, die ein Werk in der polnischen Stadt Posen hat, hatte die Ausschreibung für die neuen Wasserstoffbusse gewonnen, die in den nächsten Monaten in die EMT Palma integriert werden sollen. Das Projekt wird von der Balearen-Regierung finanziert und ist Teil des europäischen Projekts Green Hysland, das zur Entwicklung von Wasserstoff-Ökosystemen auf Mallorca beiträgt. Dessen Ziel ist es, Mallorca im Kampf gegen den Klimawandel bis 2050 zu einem europäischen Maßstab für emissionsfreie Energie zu machen.

Die neuen Wasserstofffahrzeuge sind die Ersten der Marke Solaris, die in Spanien in Betrieb genommen werden. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie keine Emissionen erzeugen und leiser sind, was dank des innenliegenden Antriebssystems ein wesentlich benutzerfreundlicheres Erlebnis mit einer sanfteren Fahrt ermöglicht. Darüber hinaus verfügen die neuen Wasserstoffbusse über ein regeneratives Bremssystem, mit dem sie bei jedem Bremsen und Anhalten Energie zurückgewinnen und die Batterien wieder aufladen können.