Am Flughafen von Palma de Mallorca sind seit einigen Tagen umfangreiche Bauarbeiten am Laufen. Momentan konzentrieren sich die Arbeiter der Firma Acciona auf den Terminal A. Dort gehen die Flüge in Länder wie Großbritannien ab, die nicht zum Schengenraum gehören. Auch am Hauptgebäude wird Hand angelegt. Laut der Airport-Betreibergesellschaft Aena gehen die Arbeiten nachts über die Bühne, um den Flugbetrieb nicht zu behindern.

Der Terminal A und auch das Hauptgebäude werden vergrößert, die Verbindungsgänge mit anderen Terminals werden optimiert. In den kommenden Monaten wird zudem Hand am Terminal D angelegt. Dort sollen drei neue Flugsteige entstehen. Für die Bauarbeiten sind 200 Millionen Euro eingeplant, sie sollen mehrere Monate dauern. Vor 25 Jahren war der Flughafen letztmals sehr umfangreich renoviert worden. In den vergangenen Jahren wurden immer mal wieder Umbauarbeiten vor allem im Winter durchgeführt. Doch es handelte sich samt und sonders um eher punktuelle Veränderungen. Mal kamen neue Sitzecken hinzu, mal wurden die Badezimmer renoviert oder neue Restaurants eröffnet. Unterdessen treibt die spanische Regierung ihr Vorhaben voran, das Management des Kontrollturms von Palma zu privatisieren. Die Fluglinien und der Arbeitgeberverband Caeb äußerten sich positiv zu dem Plan. Privatisiert werden sollen auch die Kontrollbereiche der Flughäfen Teneriffa Süd, Teneriffa Nord, Málaga, Gran Canaria, Bilbao und Santiago de Compostela. Von der Privatisierung verspricht man sich eine effizientere Arbeit der Fluglotsen.