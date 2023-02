Die Airlines setzen im neuen Sommerflugplan so dezidiert auf Mallorca wie nie zuvor. Wie der Verband Aecfa am Montag mitteilte, planen die Fluggesellschaft mit 30,7 Millionen Sitzplätzen in den warmen Monaten des Jahres. Das seien 9,7 Prozent mehr als im Rekordjahr 2019, als 29,6 Millionen Sitzplätze zur Verfügung gestanden hatten. Was die Flugverbindungen angeht, so wird deren Zahl der Vorhersage zufolge um 1,6 Prozent auf 171,674 verglichen mit dem letzten Vorcoronajahr 2019 steigen.

Dem Verband Aecfa gehören die spanische Flughafenbetreibergesellschaft Aena und 14 Fluglinien an. Die deutliche Zunahme der Sitzplätze liegt daran, dass einige Airlines neben mehr Verbindungen auch größere Flugzeuge einsetzen wollen. Den Angaben zufolge wird Deutschland das Land sein, das die größte Anzahl Sitzplätze bei Mallorca-Flügen auf sich vereinigt. Auf den Plätzen folgen Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Schweiz, Italien und Skandinavien. Für den größten britischen Reiseanbieter Jet2 Holidays wird der Flughafen von Palma in den warmen Monaten der mit dem größten Passagieraufkommen in ganz Spanien. Die deutschen Veranstalter TUI, Alltours, FTI, DER Touristik und Schauinsland spüren nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" eine stetige Zunahme der Buchungen. Um viele Pauschalurlauber kämpfen neben Mallorca auch die Mittelmeerländer Griechenland, die Türkei und Kroatien. Sollten nicht unvorhersehbare Ereignisse wie eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs, eine deutlich höhere Inflation oder stark steigende Energiepreise eintreten, steht dem gesamten Mittelmeerraum eine mehr als nur gute Reisesaison bevor.