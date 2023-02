Die Gewerkschaft Verdi will erneut Flughäfen in Deutschland bestreiken. Am Montag sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf den Airports Köln und Düsseldorf die Arbeit niederlegen, auch Flüge nach Mallorca könnten in diesem Fall betroffen sein. "Aufgrund des Streiks ist mit Verspätungen über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn zu rechnen", warnt Verdi. Bereits am Freitag der vergangenen Woche waren andere Flughäfen wie München, Frankfurt/Main und Hamburg von Verdi bestreikt worden. Es kam teilweise zu chaotischen Zuständen, zahlreiche Flüge zur Insel und zurück fielen aus.

Der Streik an den Flughäfen ist nur der Anfang. In Nordrhein-Westfalen sollen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst direkt in vielen Städten ausgeweitet werden. "Am Flughafen in Köln/Bonn beginnen die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht vom Sonntag, 26.2., auf Montag, 27.2., mit den Streiks. Düsseldorf folgt kurz darauf. Durch die Schichtdienste enden die Streiks in der Nacht vom Montag auf Dienstag an beiden Flughäfen" heißt es in einer Verdi-Mitteilung. Eine Verdi-Sprecherin warb um Verständnis der Fluggäste, die "durch einen Streik leider getroffen würden". Verdi kündige den Streik heute an, damit viele Reisende auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen könnten. Die Passagiere sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften zu melden.