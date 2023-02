Der Luftverkehrskonzern IAG übernimmt die spanische Fluggesellschaft Air Europa mit Sitz auf Mallorca komplett. Mit dem Besitzer von Air Europa, dem Konzern Grupo Globalia, dessen Firmenzentrale in Llucmajor liegt, habe man eine Vereinbarung zur Übernahme der restlichen 80 Prozent des Kapitals der Airline für 400 Millionen Euro vereinbart, teilte der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level am Donnerstagabend in Madrid mit. 20 Prozent des Air-Europa-Kapitals hält IAG bereits seit dem vorigen Sommer.

"Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt behördlicher und sonstiger Genehmigungen, was etwa 18 Monate dauern könnte", hieß es. Unter anderem muss Brüssel dem Deal zustimmen. Die ersten 200 Millionen Euro sollen den Angaben von IAG zufolge dann an Grupo Globalia überwiesen werden, wenn der Deal endgültig genehmigt ist. Ähnliche Nachrichten Diese Airlines verspäteten sich im Sommer am häufigsten Mallorca-Airline Air Europa geht wohl nicht an Iberia Die Marke Air Europa werde unter der Leitung von Iberia weiter bestehen. Der Deal sei für die Zukunft von IAG von strategischer Bedeutung, betonte der Konzern. Er versetzt die Gruppe in die Lage, von den Wachstumschancen auf dem lateinamerikanischen und auf dem karibischen Markt zu profitieren sowie eine Zunahme der Verbindungen nach Asien zu erreichen. Air Europa verfügt der derzeit über eine Flotte aus 40 Flugzeugen, 30 weitere sind bereits bestellt. Die Airline fliegt ausschließlich mit zwei Flugzeugmodellen, der Boeing 737 auf der Kurz- und der Boing 787 "Dreamliner" auf der Langstrecke. Air Europa bedient von seinem Hub Madrid-Barajas aus Ziele in Europa sowie auf der Langstrecke in Nord-, Mittel- und Südamerika, unter anderem in den USA, dem Karibikraum, in Brasilien, Argentinien, Bolivien, Peru, Paraguay, Uruguay, Kolumbien und Venezuela. Von Palma de Mallorca aus kann man mit der Fluggesellschaft im blau-weißen Design aufs spanische Festland, auf die Nachbarinseln oder zum Beispiel nach Paris fliegen.