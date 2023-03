Von diesem Donnerstag, 23. März, an bis einschließlich 1. April dreht sich in Inca alles um Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Kreislaufwirtschaft. Zum vierten Mal seit 2019 findet dort die „eMallorca Experience Week” statt, auf der rund 100 Firmen und Dienstleister, aber auch Gemeinden und Organisationen Neuheiten und Lösungsvorschläge für ein nachhaltiges Leben und Konsumverhalten aufzeigen und ausstellen.

Die Messe ist in vier Eventbereiche aufgeteilt. Beim sogenannten „eForum”, das am 2. und 3. Juni in der ehemaligen und von der Gemeinde zum Kultur- und Eventzentrum umgestalteten Leder- und Schuhmanufaktur Fábrica Ramis stattfindet, können Besucher an verschiedenen Diskussionsrunden mit Experten zu Themen wie nachhaltigem Ressourcenverbrauch, Tourismus oder Mobilität teilnehmen.

Dreh- und Angelpunkt von Mallorcas Nachhaltigkeitsmesse ist aber der „eShowroom”, eine Reihe von Ausstellungen und Präsentationen mit Produkten und Dienstleistungen, die vom 3. bis 4. Juni entlang der Gran Vía de Colón sowie an anderen Orten der Innenstadt von Inca zu sehen sind. Zu den dort ausstellenden Firmen gehören neben Vertriebshändlern von elektrischen- und hybriden Fahrzeugen auch verschiedene Öko-Stromanbieter, Abfall- und Wasseraufbereitungsfirmen, Recycling-Unternehmen, Hotels, Fährunternehmen sowie Baufirmen.

Messe-Events im Überblick

„eChallenge Mallorca”

am 29.3.

Die eChallenge ist eine Rallye mit E-Autos von ansässigen Vertriebshändlern. Teilnehmer sind Persönlichkeiten der Insel, wie der deutsche Ex-Rennfahrer Helmut Kalenborn. Start und Ziel ist Inca.

„eForum Mallorca”

30.3. und 31.3

Vorträge und Podiumsdiskussionen zum Thema E-Mobilität von zahlreichen Experten aus Spanien und Deutschland.

„eShowroom Mallorca”

30.3 bis 1. April

Publikumsmesse in Inca, auf der Aussteller aus den verschiedensten Bereichen ihre Neuheiten im Bereich der Nachhaltigkeit vorstellen

„EcoRallye Mallorca”

vom 31.3 bis 1.4.

Bei dem Autorennen nehmen zum Teil Profis der E-Rallye-Szene teil. Alle Teams müssen die jeweilige Etappe in einer vorgegebenen Zeit bewältigen.

Alle Infos unter www.emallorcaexperienceweek.com.