Auf Mallorca hat ein renoviertes Luxushotel seine Türen geöffnet. Das Fünfsternehaus Ikos in Porto Petro brachte ein Soft-Opening über die Bühne. Die Herberge war für 140 Millionen Euro renoviert worden. Eine Woche vor dem offiziellen Opening Termin begrüßte das neu zusammengestellte Team Partner aus verschiedenen Märkten.

Das Haus ist bereits das zweite der Marke in Spanien. Bei dem ersten handelte es sich um das Ikos Andalusia in Marbella-Estepona, das im Mai 2021 eingeweiht worden war. Folgen wird in Bälde das Ikos Odisia auf der Insel Korfu mit seinem Opening am 16. Juni 2023. Damit erweitert die im Luxussegment angesiedelte Hotelkollektion das Portfolio auf sieben Resorts.

Das Ziel der Soft-Opening-Phase sei es, den Hotelbetrieb sachte aufzunehmen und Abläufe bei Bedarf zu optimieren, hieß es von Seiten des Managements. Das neue Hotel liegt eingebettet zwischen zwei Strandbuchten an der Südostküste der Insel unweit des Parc Natural de Mondragó. Die Anlage bietet 319 Zimmer, Suiten und Bungalows. Diese sind im mediterranen Stil gestaltet, durchsetzt mit mallorquinischen Elementen und verfügen über Balkone, eigene Gärten und private Pools.

Zur Saison 2024 wird das Resort um weitere Suiten mit zwei und drei Schlafzimmern sowie privaten Pools erweitert, die direkt an die Klippen angrenzen sollen. Die Gegend bietet zahlreiche anheimelnde Buchten etwa in Cala d'Or. Auch die Cala Mendia mit zartrosa Sand ist schnell erreichbar, was auch für die Cala Romäntica gilt. Das Ikos hieß früher Blau Porto Petro.