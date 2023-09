Die Zahl der Vermögenden ist auf den Balearen in den letzten fünf Jahren um knapp 19 Prozent gestiegen, wie aus den jüngsten von der spanischen Steuerbehörde veröffentlichten Daten hervorgeht. Konkret zahlten im Jahr 2016 insgesamt .903 Bürgerinnen und Bürger Vermögenssteuer, während es im Jahr 2016 noch 7489 waren. Diese Steuer müssen in Spanien alle diejenigen Zahlen, die über ein Vermögen über dem Freibetrag von 700.000 Euro verfügen, und Immobilienwerte bis zu einem Freibetrag von 300.000 Euro besitzen.

Die Zahl der Steuerpflichtigen, die die oben genannte Abgabe zahlen, ist von 2016 bis 2021 kontinuierlich gestiegen, ebenso wie das von ihnen angehäufte Vermögen, das von 21.524.286.626 Euro im Jahr 2016 auf 26.347.462.495 Euro im Jahr 2021 gestiegen ist.

Warum gibt es mehr reiche Menschen auf den Balearen?

Der Experte für Finanzmärkte in Palma, Luis García Langa, erklärte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass "es mehrere Gründe gibt, warum die Zahl der Reichen auf den Balearen zugenommen hat". Unter anderem liege es seiner Meinung nach an der Tatsache, dass die Inseln eine besonders hohe Lebensqualität bieten, was insbesondere ausländische Vermögende aus Zentral- und Nordeuropa zu schätzen wissen. Ebenfalls Einfluss auf diese Entwicklung hatte nach Ansicht von Langa die Covid-Krise, die zu einem raschen Vermögenszuwachs in Spanien und Europa geführt habe."In jeder Krise vergrößert sich die soziale Kluft: Familien, die gerade so über die Runden kommen, kommen nicht mehr über die Runden und rutschen in eine niedrigere soziale Schicht ab, während diejenigen, die über finanzielle Mittel verfügen, Investitionsmöglichkeiten nutzen, um ihr Vermögen zu vermehren“.

Langa wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass "der Vermögenssprung auf den Balearen prozentual höher ist" als im übrigen Spanien. Dort stieg die Zahl der Reichen zwischen 2019 und 2021 im Durchschnitt um knapp 16 Prozent. Puerto Portals ist eine der Gegenden, in denen auf Mallorca die größten Vermögen angehäuft werden. Zu den reichsten Regionen in Spanien zählen Katalonien und Aragón. Madrid liegt auf der dritten Stelle.