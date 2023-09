Arbeitnehmer auf Mallorca bekommen deutlich niedrigere Gehälter als im EU-Durchschnitt. Das geht aus einer Erhebung der Personalberatungsfirma Adecco hervor, die sich auf Daten des spanischen und des europäischen Statistikamtes beruft. Demnach lag das durchschnittliche Bruttogehalt auf den Balearen 2022 bei 1721 Euro und damit deutlich unter dem landesweiten Schnitt von 1822 Euro sowie erheblich unter dem entsprechenden EU-Wert (2194 Euro).

Die höchsten Gehälter gab es Adecco zufolge in Luxemburg (3713 Euro im Schnitt), gefolgt von Dänemark (3573 Euro) und Deutschland (3148 Euro). Am unteren Ende der Liste finden sich Ungarn (852 Euro), Rumänien (796 Euro) und Bulgarien (650 Euro) wieder.

Für Spanien bedeutet das einen Mittelfeldplatz: In elf EU-Staaten liegt das Bruttogehalt höher, in 15 niedriger. Insgesamt gleiche sich das Lohnniveau innerhalb der EU jedoch an, so Adecco – wenn auch langsam.