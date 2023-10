Wer die nächsten Tage nach Mallorca fliegen oder die Insel mit dem Flugzeug verlassen will, könnte Schwierigkeiten bekommen. Denn die französischen Fluglotsen haben für gleich drei Tage einen Streik angekündigt. Der Ausstand beginnt Medienberichten zufolge am Donnerstag um 19 Uhr und endet erst am Samstag um 6 Uhr morgens.

Die mehrtägige Arbeitsniederlegung ist Teil eines Generalstreiks, der in Frankreich für den gesamten Freitag beschlossen wurde. Die spanische Luftverkehrsbehörde Enaire riet den Fluggesellschaften eindringlich, diesen Ausstand bei der Routenplanung zu berücksichtigen. Es wird mit erheblichen Behinderungen gerechnet. Ähnliche Nachrichten Streit um millionenschweres Handling-Geschäft am Flughafen von Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Für das Meeresgebiet nördlich und nordöstlich der Balearen ist das Kontrollzentrum in der südfranzösischen Stadt Marseille verantwortlich. Fällt dieses aus oder wird fast ganz heruntergefahren, dürfte es im Verkehr zwischen den Inseln und Deutschland zu Verspätungen oder sogar Annullierungen kommen. Im abgelaufenen Sommer hatte es im Luftverkehr von und nach Mallorca überraschend wenige Streiks gegeben. Deswegen lief alles in den vergangenen Monaten relativ reibungslos ab. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatten etliche Streiks bei Airlines und anderen Unternehmen immer wieder Behinderungen verursacht.