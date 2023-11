Unterhaltungs- und Haushaltselektronik ist unter Verbrauchern auf Mallorca sowie im restlichen Spanien stets gefragt. Doch welche Produkte liegen in der Gunst der Konsumenten ganz besonders weit oben? Die auf Unterhaltungselektronik spezialisierte Discounter-Kette Mediamarkt hat im Vorfeld des alljährlichen weltweiten Rabatt-Tages, dem sogenannten Black Friday am 24. November, eine Umfrage unter 1700 Kunden in ganz Spanien durchgeführt. Gefragt wurde, an welcher von zehn zur Auswahl stehenden Produktkategorien sie besonderes Kaufinteresse hätten.

Landesweit entschieden sich 36,7 Prozent aller Befragten für ein Smartphone, dahinter lagen Laptops (24,4 %), Smartwatches (19 %), Tablet-Computer (17,5 %), Kopfhörer (17,1 %), Haarpflege-Geräte (17,1 %), Klimaanlagen (12,8 %), elektrische Zahnbürsten (12,3 %), Desktop-PCs (11,5 %) sowie Beleuchtungs- und Energiesparprodukte (10,3 %).

Geografisch gesehen ist das Smartphone in allen Autonomen Gemeinschaften das am meisten nachgefragte Produkt. In Aragón, den Kanarischen Inseln, Kantabrien, Katalonien, Kastilien-León, Valencia, Extremadura, La Rioja, Madrid und Navarra steht der Laptop an zweiter Stelle, in Kastilien-La Mancha und Galicien die Smartwatch, auf den Balearen und in Murcia Haarpflege-Geräte wie beispielsweise ein Fön, im Baskenland Kopfhörer und in Asturien der Tablet-PC.



Was die Kaufpräferenzen für den Black Friday betrifft, so decken sich die beiden am meisten gewünschten Kategorien mit den am häufigsten genutzten: Telefonie und Audio (45%) und IT (36%). An dritter Stelle steht das Interesse an Körperpflege-Elektronik mit einer Kaufabsicht von rund 23%.

Die Studie "Verbrauchergewohnheiten bei technischen Produkten in Spanien" hat auch die Kategorien elektronischer Produkte ermittelt, die im Alltag der spanischen Verbraucher am häufigsten verwendet werden: An erster Stelle stehen Telefonie und Audio mit einem Prozentsatz von 70 %, an zweiter Stelle die Kategorie Computer, die von 39 % bevorzugt wird, und an dritter Stelle Elektrokleingeräte mit insgesamt 25 % der Nennungen der Befragten.