Der mit Mallorca emotional sehr eng verbundene Chef des Insel-Fliegers Ryanair, Michael O'Leary, kann sich einen Bonus von 100 Millionen Euro sichern, wenn die Aktien des Billigfliegers weiter steigen. Das berichtete die "Financial Times". O'Leary besitzt in Palma einen alten Stadtpalast, von dem er einige Wohnungen teuer vermietet hat.

Einem Bonusplan für 2019 zufolge wird der 62-jährige O'Leary Aktienoptionen im Wert von rund 100 Millionen Euro erhalten, wenn die Aktien des irischen Unternehmens 28 Tage in Folge einen Kurs von 21 Euro halten, so die Zeitung. Die Aktien des Unternehmens, die in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen sind, haben diese kritische Marke noch nicht erreicht. Sie schlossen am Freitag auf einem Rekordwochenhoch von 18,84 Euro.

Die Analysten sind optimistisch, dass die Ryanair-Aktien weiter steigen werden. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 24,10 Euro, wie aus den von der Wirtschaftsagentur Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Nur einer von 17 Analysten mit Schätzungen setzt das 12-Monats-Ziel unter 21 Euro.

Michael O'Leary ist seit dem Jahr 1994 Chef der irischen Billig-Fluggesellschaft, die Mallorca mit deutschen Städten wie Nürnberg oder Köln verbindet. Durch Werbekampagnen, bei denen er regelmäßig Grimassen schnitt, machte sich O'Leary einen Namen als schlitzohriger und mutiger Unternehmer.