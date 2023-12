In keinem Land auf dem Gebiet der EU sind im ablaufenden Jahr so viele Flüge storniert worden wie in Deutschland, was auch für Verbindungen mit Mallorca gilt. Das geht aus einer Datenauswertung der Fluggastrechte-Organisation Flightright hervor. Demnach wurden in der Bundesrepublik sogar noch mehr Flüge als im Vorjahr annulliert. Die Stornierungsrate in Deutschland lag den Angaben zufolge bei 1,91 Prozent, im Vorjahr waren es noch 1,84 Prozent gewesen.

Musterknabe in Europa war dagegen Spanien, hier wurden im Jahr 2023 lediglich 0,3 Prozent aller Flüge storniert. Jan-Frederik Arnold, Geschäftsführer von Flightright, begründete den schlechten Wert in Deutschland mit anhaltendem Personalmangel und zahlreichen Streiks in der Luftfahrtbranche. Auch wiederholte Wetterprobleme hätten eine Rolle gespielt. Sieben der europäischen Flughäfen mit den meisten Stornierungen befinden sich in Deutschland, wobei Düsseldorf und Berlin-Brandenburg mit Stornierungsraten von über zwei Prozent besonders negativ hervorstechen. Frankfurt verzeichnet die dritthäufigsten Stornierungen in Europa in absoluten Zahlen. Deutschland ist in den vergangenen Jahren, was Pünktlichkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln angeht, zunehmend problematischer geworden. Während etwa die Deutsche Bahn vor wenigen Jahrzehnten noch als mustergültig eingestuft worden war, ist sie inzwischen extrem unzuverlässig.