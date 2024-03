Die Schweizer Luxus-Uhrenmarke wird im kommenden Jahr mit einer eigenen Geschäftsvertretung in Palma vertreten sein. Das Lokal soll neben der Boutique des französischen Modelabels Louis Vuitton in dem historischen Gebäude Can Alomar am Paseo Borne eröffnen. Betreiber der Rolex-Filiale ist das mallorquinische Juwelier- und Uhrengeschäft „Relojeria Alemana” der Familie Fuster, das seit vielen Jahren am Borne ansässig ist.

„Wir haben seit vier Jahren versucht, eine Geschäftslizenz für die Marke Rolex zu bekommen, und sind daher stolz, sie nun zu haben”, erklärte Geschäftsführer und Familienoberhaupt Pablo Fuster. Sein Unternehmen ist derzeit mit der Renovierung des alten Tous-Geschäfts auf der anderen Straßenseite beschäftigt. „Die Rolex-Niederlassung wird neben dem Louis Vuitton-Geschäft liegen, während wir gegenüber in den ehemaligen Tous-Räumlichkeiten ein Geschäft mit all unseren Marken eröffnen werden”, so Fuster. Ob es seiner Meinung nach denn genügend Käufer auf der Insel für Rolex-Uhren gebe, deren Preis zwischen 6000 und einer Million Euro rangieren? Fuster ist sich sicher: „Es gibt viele Mallorquiner, die der Schweizer Marke treu sind, aber auch viele Deutsche, Schweden und Schweizer”. Zu all dem komme der boomende nordamerikanische Markt hinzu, „die seit zwei Jahren angebotenen Flüge zwischen New York und Palma durch American Airlines machen sich sehr bemerkbar”, sagt der Geschäftsmann. Auch die bevorstehende Eröffnung des Luxushotels Four Seasons Formentor werde sicherlich potenzielle Rolex-Käufer auf die Insel bringen. Eine Rolex-Filiale ist übrigens eine echte Seltenheit. Nach eigenen Angaben gibt es weltweit nur 28 Niederlassungen sowie rund 4000 von der Marke lizenzierte Uhrmacher.