Ein in Frankreich angekündigter Streik hat am Donnerstag auch den Flugplan in Palma de Mallorca durcheinandergebracht. Zwar ist die Arbeitsniederlegung der Fluglotsen an französischen Flughäfen in letzter Minute abgesagt worden, dennoch läuft nicht alles rund. Auch viele Flüge zwischen Deutschland und Mallorca sind am Donnerstag von den Beeinträchtigungen betroffen.

Verspätungen gibt es unter anderem bei diesen Abflügen: Die Condor-Maschine DE1505 Richtung Frankfurt am Main um 12.35 Uhr wird voraussichtlich mehr als eine halbe Stunde später starten. Eine Viertelstunde später geht es für die Swiss-Maschine LX2159 Richtung Zürich los. Ebenfalls mit Verzögerung wird der Discover/Lufthansa-Flieger mit den Flugnummern 4Y513/LH4303 zum Flughafen Frankfurt am Main abheben. Auch ein Flug nach Hamburg ist betroffen, nämlich die Eurowings EWG7587 um 13.25 Uhr. Aktuell wird mit einer Stunde Verspätung gerechnet. Ähnliche Nachrichten Wieder lange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle des Flughafens von Palma Mehr ähnliche Nachrichten Wie ein Sprecher des Flughafens von Mallorca auf MM-Anfrage mitteilte, hängen diese Verspätungen mit dem abgesagten Streik in Frankreich zusammen, da Flüge zwischen der Insel und der Bundesrepublik den französischen Luftraum überqueren. Weil der Streik in letzter Minute abgesagt worden war, wird am Donnerstag nur mit einer Notbesetzung an den französischen Flughäfen gearbeitet. Einige Verbindungen fallen am Airport PMI auch gänzlich aus, unter anderem der Ryanair-Flug RYR4214 nach Toulouse um 13.20 Uhr. Ebenfalls betroffen sind die Ankünfte an diesem Donnerstag aus Deutschland auf Mallorca. So wird die Eurowings-Maschine EWG9594 aus Düsseldorf mit fast einer Stunde Verspätung erst um 14.40 Uhr erwartet. Über eine Stunde später als geplant landet der Ryanair-Flieger mit der Nummer RYR3782 aus Bremen. Wer seine Freunde aus Dortmund abholen will, muss sich ebenfalls gedulden: Der Flug EWG6813 mit Eurowings aus NRW landet wohl auch eine halbe Stunde später. Alle Informationen zu Starts und Landungen am Flughafen von Mallorca können Sie in Echtzeit online in dem Flugplan des Betreiber Aena einsehen. Passagiere können sich auch über ihre Fluggesellschaften und Reiseveranstalter über den Flugstatus informieren.