Die Rossmann-Filiale in Manacor wird Ende dieses Monats wieder ihren Betrieb aufnehmen. Wie die Drogeriekette auf ihrem spanischen Internetauftritt mitteilt, wird es im Inselosten am Freitag, 31. Mai, losgehen. Auch entsprechende Plakate sind schon an den Schaufenstern angebracht und informieren die Kunden über die anstehende Wiedereröffnung.

Seit dem Großbrand im März 2023 war der Laden geschlossen gewesen. Damals hatte es in dem Gewerbegebiet gebrannt, das Feuer war in dem Möbelgeschäft Jysk ausgebrochen. Auch die angrenzenden Gebäude wurden damals in Mitleidenschaft gezogen.

Der deutsche Drogerieriese Rossmann betreibt mittlerweile insgesamt drei Filialen auf Mallorca. Neben Manacor gibt es noch Läden in Palma de Mallorca sowie in Felanitx. Sie sind von montags bis samstags zwischen 9 und 21.30 Uhr geöffnet. "Zirka 80 Prozent des Sortiments kommt aus Deutschland, so ist sichergestellt, dass unsere Kunden nicht auf ihre gewohnten Marken verzichten müssen", heißt es von Seiten der Pressestelle. Darüber hinaus gibt es "typische spanische Marken mit hohem Bekanntheitsgrad". Im Juni 2022 war als erste Rossmann-Niedererlassung auf der Insel die Filiale in Manacor eröffnet worden.

Der deutsche Drogerie-Platzhirsch auf Mallorca ist Müller. Die zahlreichen Filialen auf der Insel sind unter deutschen Residenten und Urlaubern, aber auch Einheimischen, beliebt. Es gibt unter anderem Filialen in Manacor, Llucmajor, Campos, Capdepera und Santa Ponça sowie mehrere in der Inselhauptstadt Palma.