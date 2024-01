Wer auf Mallorca wie in Deutschland einkaufen möchte, hat ab Freitag eine neue Gelegenheit. Die deutsche Drogeriemarktkette Rossmann wird eine weitere Filiale eröffnen. Der neue Standort ist in Felanitx im Südosten der Insel. Konkret ist die Filiale am Ortsausgang von Felanitx Richtung Campos zu finden, im Carrer de Campos 67 am Renault-Autohaus. Am 19. Januar soll der Betrieb um 9 Uhr losgehen. Es ist die dritte Filiale des Drogerie-Riesen auf Mallorca. Erst Anfang Dezember vergangenen Jahres war eine Filiale in Palma de Mallorca eröffnet worden.

Wer bei der Eröffnung am Freitag früh da ist, kann abräumen. Die ersten 50 Kunden erhalten einen Gutschein im Wert von bis zu 100 Euro, bewirbt Rossmann. Darüber hinaus gibt es einen Rabatt von zehn Prozent auf das gesamte Sortiment und 20 Prozent auf dekorative Kosmetik. Wer für mehr als 25 Euro einkauft, kann sich noch eine Currywurst samt Getränk holen. Die Öffnungszeiten des Drogeriemarktes in Felanitx werden von Montag bis einschließlich Samstag jeweils von 9 bis 21.30 Uhr sein. Auch sonntags wird die Filiale geöffnet sein. "Zirka 80 Prozent des Sortiments kommt aus Deutschland, so ist sichergestellt, dass unsere Kunden nicht auf ihre gewohnten Rossmann-Marken verzichten müssen", teilte eine Unternehmenssprecherin auf MM-Anfrage mit. Insgesamt wird mit der Eröffnung in Felanitx die 20. Rossmann-Filiale in Spanien in Betrieb genommen. Die erste Filiale auf Mallorca war in Manacor im Juni 2022 eröffnet worden. Nach einem Großbrand ist das Gebäude aber so stark beschädigt worden, dass es abgerissen und neu gebaut werden musste. Eine Neueröffnung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Mehr Infos zu allen Rossmann-Filialen auf Mallorca gibt es auf der Webseite des Unternehmens.