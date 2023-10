Wer in Palma de Mallorca shoppen gehen will, wird demnächst eine neue Einkaufsmöglichkeit haben. Die deutsche Drogeriekette Rossmann wird eine weitere Filiale in der Inselhauptstadt eröffnen. MM hat bei der Pressestelle des Unternehmens nachgefragt und exklusiv erfahren, wann es so weit sein wird: "Die Eröffnung ist für Freitag, 08.12.2023, geplant", teilte Pressesprecherin Nina Kieslinger mit. Die Filiale liegt am Stadteingang vom Flughafen kommend, in der Avinguda Mèxic 5 im Viertel Nou Llevant, direkt neben Lidl. Es ist die zweite Rossmann-Filiale auf Mallorca, die andere ist in Manacor, aber nach einem Großbrand seit Monaten geschlossen.

Was viele deutsche Residenten und Urlauber freuen dürfte: "Zirka 80 Prozent des Sortiments kommt aus Deutschland, so ist sichergestellt, dass unsere Kunden nicht auf ihre gewohnten Rossmann-Marken verzichten müssen", erklärt die Pressesprecherin gegenüber MM. Darüber hinaus werden aber auch mallorquinische und spanische Produkte angeboten: "Der Rest des Sortiments besteht aus typischen spanischen Marken mit hohem Bekanntheitsgrad", so Nina Kieslinger. Auf einer Verkaufsfläche von 410 Quadratmetern soll der Betrieb montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr laufen. Für die neue Filiale in Palma de Mallorca sind aktuell auch noch Stellen ausgeschrieben. Ähnliche Nachrichten Noch geschlossen oder wieder geöffnet? Wie es nach dem Brand um die Rossmann-Filiale auf Mallorca steht Mehr ähnliche Nachrichten "Wir freuen uns auf jede Bewerbung", erklärt das Unternehmen. Hier gelangen Sie zum Jobportal von Rossmann Spanien. Das Viertel Nou Llevant unweit vom Kongresspalast wird seit einigen Monaten neu bebaut. Es entstehen Wohnkomplexe für solvente Käufer und Mieter. Nou Llevant liegt direkt am Meer und nahe der Hafenviertel Portixol und El Molinar, die auch bei Deutschen sehr beliebt sind. Mit der Neueröffnung in Palma de Mallorca schafft die Drogeriekette Rossmann ihre zweite Filiale auf Mallorca. Die erste war im Mai 2022 in Manacor eröffnet worden. "Das Gebäude in Manacor mußte aufgrund des Brandschadens komplett abgerissen werden. Aktuell befindet sich das Gebäude im Wiederaufbau", sagt die Pressesprecherin. Wann genau es wieder eröffnet werden kann, ist noch unklar. Der deutsche Drogerie-Platzhirsch auf Mallorca ist Müller. Die rund zehn Filialen auf der Insel sind unter vielen Residenten und Urlaubern sehr beliebt. Es gibt unter anderem Filialen in Manacor, Llucmajor, Campos, Capdepera und Santa Ponça sowie mehrere in der Inselhauptstadt Palma. Die Sortimente unterscheiden sich minimal von denen in Deutschland. Aber es gibt auch spanische Drogerien, wie etwa Clarel, die auf den Balearen sehr gut angenommen werden. Die Marke DM plant nicht, sich ebenfalls auf Mallorca anzusiedeln. Das hatte MM im Februar exklusiv berichtet.