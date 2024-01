Auch in diesem Jahr führen die zur Quirónsalud-Gruppe gehörenden Kliniken Rotger und Palmaplanas in Palma die Liste der am besten bewerteten Privatkliniken der Balearen an. Das geht aus dem Hospital Excellence Index hervor, der jährlich die Qualität spanischer öffentlicher und privater Krankenhäuser anhand von Parametern wie Pflegequalität, Krankenhausservice, Patientenwohlbefinden und -zufriedenheit sowie Innovationsfähigkeit, personalisierter Pflege und Effizienz bei der Nutzung von Ressourcen durch die Patienten analysiert.

Der Studie zufolge arbeiten die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas "aktiv an einer kontinuierlichen Verbesserung ihrer Leistungen und berücksichtigen die wichtigsten Empfehlungen, die in den Prozessen zur Akkreditierung von Excellence in Care gefordert werden. Ein Pflegemodell, das die gesamte Organisation einbezieht und Information, Komfort, Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten in den Vordergrund stellt." Eine weitere Konstante sei die Renovierung der Einrichtungen, laut des Index "immer mit dem Ziel, ein angenehmes, einladendes, modernes und vollständig ausgestattetes Umfeld zu bieten." Technologisch gesehen sei zudem im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas der erste 3-Tesla-Magnetresonanztomograph in der privaten Gesundheitsversorgung auf den Balearen hervorzuheben. Das Diagnosegerät verfügt über einen zehn Zentimeter breiteren Tunnel, was die Erfahrung der Patienten deutlich angenehmer mache, und ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Ebenso lobt die Erhebung die Einführung der robotergestützten Chirurgie in "hochkomplexen Operationssälen der Clínica Rotger". Sie bedeute einen "Aufschwung in der Ausbildung von Fachkräften, eine enorme Anziehungskraft für medizinische Talente und die Konzentration der besten Spezialisten des Gesundheitssektors in der Abteilung für robotergestützte Chirurgie auf den Balearen. es seien bereits mehr als 50 Operationen mit dem Roboter Da Vinci Xi durchgeführt worden, allesamt mit guten Ergebnissen. Die Kliniken selbst geben zudem bekannt, dass sich die Top-Ärzte Jon Olabe und Javier Olabe dem Neurochirurgischen Institut der beiden Krankenhäuser angeschlossen haben. "Ein Team mit großer Erfahrung, das stets eine schnelle und präzise Diagnose bietet. Und eine individuelle Behandlung, die sich der Anwendung der fortschrittlichsten und am wenigsten invasiven Techniken verschrieben hat, wobei stets die neuesten Technologien eingesetzt werden", so das Klinik-Netzwerk.