Ein Leben unter Palmen, mit rund 300 Sonnentagen im Jahr – das klingt für viele Menschen verlockend. Doch das Leben auf Mallorca unterscheidet sich in vielen Punkten von dem gewohnten Umfeld in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Einfach die Koffer packen, voller Optimismus und ohne Spanischkenntnisse auf die Insel zu kommen, ist eher keine gute Idee. Eine Auswanderung sollte gut geplant und vorbereitet sein. In welcher Ecke der Insel will man leben? Kann man seinen Job hier ausüben? Welche Dokumente sollte man mitbringen und welche Behördengänge stehen an? Und auf welche Schule soll das Kind? Lebenswichtige Fragen sollten vorher geklärt sein.

Marina Fischer hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele dieser Fragen zu beantworten. Am Montag, 18. September, erscheint ihr Buch "Auswanderung Mallorca: 100 Tipps für deine Auswanderung". Die gebundene Ausgabe kostet 29,90 Euro und wird euroweit versendet. Hier gelangen Sie zu der Webseite der Autorin. Ob es nun Singles, Familien oder Rentner sind, die ein neues Leben auf der Insel beginnen wollen, ist egal. Die Autorin will eine "schöne Auswanderung" möglich machen. Dafür bietet sie zum Beispiel Checklisten an: Was sollte man schon im Heimatland erledigen? Was sind die ersten Schritte vor Ort? "Viele sind erst einmal überfordert und fallen in ein Loch, auch dagegen gibt es Ratschläge", sagt Marina Fischer.

Marina Fischer lebt seit über vier Jahren auf Mallorca, mittlerweile in Santa Ponça. Ihre Auswanderung war eine spontane Idee, jetzt hilft sie Anderen beim Planen. Foto: privat

Darüber hinaus gibt es Anregung fürs Leben vor Ort: von guten Restaurants bis zu Ausflugs- und Kulturtipps. Viele wanderten blauäugig aus, meint Marina Fischer. Nicht zuletzt auch sie selbst. "Bei mir war es eine sehr spontane Aktion", erzählt sie lachend und ergänzt: "Und genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, damit es andere nicht machen wie ich. Ich hätte es so viel einfacher haben, mir Zeit und Nerven sparen können."

Wer nach Mallorca auswandern will und Hilfe braucht, der wird diese Frau wohl oft empfohlen bekommen: Doris Kirch. Sie betreibt seit Jahren ihren "Mallorca Auswanderungs-Service". Kirch beantragt für Neuankömmlinge die NIE-Nummer oder Residencia. Und weil ihre Kunden so viele Fragen hatten, bündelte sie alle Antworten zu einem Buch. Erschienen ist das E-Book vor anderthalb Jahren und "kommt sehr gut an". Es kostet 48 Euro, kommt als PDF daher und ist hier bestellbar. Vor einigen Jahren bot sie noch persönliche Beratungen an, erzählt sie: "Doch der Zulauf war so groß, dass ich ihn nicht mehr bewältigen konnte." Das E-Book sei auch günstiger als eine 1:1-Beratung, man müsse nicht mitschreiben und könne alles immer wieder nachlesen, meint die 59-Jährige. Und wenn noch Fragen offen sind, beantwortet sie diese persönlich.

Doris Kirch ist Auswanderungsberaterin in Palma de Mallorca. Foto: privat

Seit 21 Jahren lebt Doris Kirch auf Mallorca. Sie weiß: Dauerhaft dort zu leben, wo andere Urlaub machen, hat auch manchmal seine Schattenseiten. "Deshalb zeige ich auf den sozialen Netzwerken nicht nur schöne Strandfotos, sondern unser richtiges Mallorca-Leben: mit Alltag, Krankheiten und allem, was dazu gehört", erklärt die Beraterin. Neben ihrem Ratgeberbuch bietet sie zusätzlich noch einen Spanischkurs an. Denn für die meisten Auswanderer ist die Sprache die größte Hürde. Oft höre sie Leute leichtfertig sagen: "Ach, das ist doch nur ein Umzug!", aber gegen diese Einstellung wehrt sie sich: "Der neue Alltag ist dann eben nicht mehr in der Muttersprache. Deshalb ist Auswandern nach Mallorca auch etwas anderes als ein Umzug von Hamburg nach München."