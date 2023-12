Um Deinen ersten Job auf einer Luxusyacht zu bekommen, musst du hartnäckig sein und einen starken Willen zum Erfolg haben - du musst dich vorbereiten und bereit sein, Rückschläge hinzunehmen, ohne sich davon unterkriegen zu lassen! Niemand wird dir sagen, dass es einfach sein wird. Ist es auch nicht. Aber es lohnt sich, also zieh deine dicke Hose an und geh da raus!

Nachdem du deine Zeugnisse erhalten hast, musst du als Nächstes dafür sorgen, dass du einen tollen Lebenslauf hast. Im Internet findest du verschiedene Vorlagen, und viele Agenturen bieten Tipps, Hilfe und Ratschläge an, damit dein Lebenslauf aus der Masse heraussticht. Wenn du die Möglichkeit hast, an deinem Wohnort einschlägige Qualifikationen zu erwerben, dann solltest du das tun.

Wenn du eine Stelle im Innenbereich anstrebst, wäre jeder Job im Gastgewerbe ein guter Anfang. Auf einer Yacht wird man sowohl formell als auch informell bedienen müssen. Wenn du also in einem Restaurant, einer Bar oder einem Café etwas davon praktizieren kannst, wäre das großartig. Auch Haushaltsführung, Reinigung und das Kennenlernen verschiedener Wäschetechniken wären sehr nützlich. Ein Sommerjob in einem Hotel oder Restaurant oder eine Wintersaison in einem Chalet... das sind alles Jobs, die sehr gut übertragbare Fähigkeiten bieten und dich als Steward auf einer Superyacht noch begehrter machen.

Wenn du den Weg des Deckhelfers einschlagen willst, dann wäre ein Sommerjob in einem Wassersportzentrum von großer Bedeutung. Vielleicht hast du dein ganzes Leben lang zum Spaß gesegelt, oder du bist Motorboot gefahren, hast Wakeboarding oder Wasserski betrieben... Alles, was mit Wasser zu tun hat, würde deine Bewerbung aufwerten.

Der nächste Schritt auf dem Weg zu deinem Traumjob ist, dorthin zu gehen, wo die Action ist! Wenn du bereits das Glück hast, auf Mallorca zu leben, dann sparst du eine Menge Geld. Die meisten neuen Crewmitglieder müssen selbst auf die Insel fliegen und genug Geld für die Unterkunft und natürlich für Essen und Trinken mitbringen. Die beste Zeit für die Anreise ist von März bis Mai. Zu dieser Zeit suchen die meisten Yachten, die hier überwintert haben, nach ihrer Sommercrew. Außerdem kommen viele Yachten von weiter her, z. B. aus der Karibik oder dem Indischen Ozean, um sich auf ihre Sommersaison im Mittelmeer oder darüber hinaus vorzubereiten, und dann wechselt die Crew.

Sobald du hier bist, musst du dich zurechtfinden. Es gibt viele gute Online-Ressourcen, die du nutzen kannst. Eine davon ist die Facebook-Seite "Palma Yacht Crew". Dort findest du Tipps und Informationen zu Unterkünften, Crew-Häuser und Gemeinschaftsunterkünfte werden dort häufig ausgeschrieben. Außerdem siehst du Beiträge von Yachteignern, die neue Crewmitglieder, Zeitarbeiter und Tagelöhner suchen, sowie lokale Veranstaltungen und Orte, an denen du Gleichgesinnte treffen kannst.

Das Knüpfen von Kontakten ist ein sehr wichtiger (und unterhaltsamer) Teil dieses Prozesses, daher ist der Besuch von lokalen Crew-Abenden, Quizrunden und Aktivitäten Teil des Spiels. Du wirst bald herausfinden, in welchen lokalen Bars du morgens einen Kaffee oder abends ein Bier trinken kannst, wo es die besten (und günstigsten) Tapas gibt und hoffentlich ein paar Freunde fürs Leben finden, mit denen du das alles durchstehst.

Ganz zu schweigen davon, dass du unterwegs vielleicht jemanden findest, der sein neues Crewmitglied sucht.

Melde dich bei lokalen Crew-Agenturen an (achte darauf, dass du herausfindest, wer die Guten sind und sei vorsichtig, wem du deine persönlichen Daten mitteilst, denn leider gibt es auch Betrüger). Einige dieser Agenturen veranstalten auch Networking-Events für neue Crewmitglieder, halte also ein Auge auf die sozialen Medien.