Wer auf Mallorca lebt, auf der Insel gemeldet ist und eine NIE-Nummer besitzt, kann sich dank einer Registrierung bei Cl@ve langfristig den Gang zur Behörde sparen. Bei dem System handelt es sich um die elektronische Identifizierung der eigenen Person gegenüber öffentlichen Verwaltungen. Mit der Cl@ve können so neben Steuerangelegenheiten auch Adressänderungen vorgenommen, Krankenakten eingesehen oder Strafzettel bezahlt werden. Sogar die Verlängerung des Arbeitslosengeldes kann nun digital beantragt werden.

Bei der Registrierung ist zwischen Cl@ve Pin und Cl@ve permanente zu unterscheiden. Ersterer dient allerdings nur für einen kleinen Anteil der Behördengänge. Um künftig ohne Einschränkungen Zugriff auf seine Dokumente zu haben, empfiehlt sich daher, den sogenannten Cl@ve permanente zu beantragen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auf der Plattform zu registrieren. Für die Basisfunktionen, den Cl@ve Pin, meldet man sich über die Webseite des spanischen Finanzamtes agenciatributaria.gob.es an, klickt auf „Registrarse en Cl@ve”, gibt dann seine NIE ein und lässt sich einen Code mit Klick auf „Si, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal” nach Hause schicken. Der Brief geht dann an die aktuelle Adresse, die beim Finanzamt hinterlegt ist. Neuerdings kann man den Basis-Zugang auch per Videoanruf beantragen. Während der Registrierung sollten Ausweisdokumente wie DNI und NIE Nummer griffbereit sein. Die Anmeldung kann nur persönlich durchgeführt werden.

Erweitere Funktionen nur mit "Certificado"

Wer die erweiterten Funktionen von Cl@ve nutzen möchte, benötigt einen elektronischen spanischen Ausweis oder ein „Certificado electrónico”. Auf der Seite des spanischen Finanzamtes kann man dann die Option „Registrarse con Cl@ve con certificado o DNI electrónico” wählen. Wer weder über ein „Certificado electrónico” noch über einen elektronischen spanischen Ausweis verfügt, kann den Cl@ve auch vor Ort in einem Büro der Seguridad Social beantragen. Adressen für die Anmeldung gibt es auf der staatlichen Verwaltungswebseite administracion.gob.es. Auf der Homepage gibt man dann bei Auswahl Cl@ve und den entsprechenden Ort an. Mitzubringen sind die NIE, ein Ausweisdokument und ein Handy, denn man bekommt einen Zugangscode per SMS geschickt. Laut der offiziellen Webseite kann bei der Registrierung übrigens auch eine ausländische Mobiltelefonnummer angegeben werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten nach der Registrierung eine Cl@ve Pin zu erhalten: über die Handy-App oder mittels einer SMS auf das Handy. Aus Sicherheitsgründen kann die erhaltene Pin nur einmal verwendet werden. Für die Aktivierung der Cl@ve Permanente wird man aufgefordert einen Benutzernamen (DNI oder NIE), E-Mail-Adresse und den Aktivierungscode einzugeben, den man bei der Registrierung erhält. Wenn alles korrekt ist, sendet einem das System eine SMS mit einem einmaligen Passwort, das in das entsprechende Feld des Formulars eingegeben werden muss. Danach kann ein beliebiges Passwort gewählt werden.

Sobald der Nutzer erfolgreich angemeldet ist, kann man nun „Tramites” verschiedener spanischer Behörden vom Computer aus erledigen. Wer die jeweilige Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, meldet sich mit seinen Cl@ve-Daten auf der Webseite der Behörde an.