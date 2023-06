Was gibt es an diesen Tagen Schöneres, als nach einem entspannten Strandtag auf Mallorca noch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Zu den beliebtesten alkoholischen Drinks der Urlauber und Einheimischen gehören Bier, der Sommerwein Tinto de Verano und der Cocktail Sangría. Doch in den erfrischenden Getränken verstecken sich oft Kalorien, die sich bei regelmäßigem Konsum schnell auf der Waage bemerkbar machen.

Bier, eines der weltweit am häufigsten konsumierten alkoholischen Getränke, hat einen Kaloriengehalt, der je nach Sorte variiert. Ein Pils enthält etwa 150 Kalorien pro Dose oder 330-ml-Flasche. Allerdings kann der Verzehr von Bier auch den Appetit stark anregen, was zu übermäßigem Essen führen und den Gesamtkalorienverbrauch deutlich erhöhen kann. Der Sommerwein Vino tinto de verano, eine erfrischende Mischung aus Rotwein und Zitronenlimonade, hat einen ähnlichen Kaloriengehalt wie Bier, nämlich etwa 150-160 pro 250-Milliliter-Glas. Allerdings kann der Zuckergehalt aufgrund der Limonade höher sein, was bei übermäßigem Konsum schnell zu einer Gewichtszunahme führen kann. Die größte Kalorienbombe ist jedoch Sangría. Bei der Mischung aus Rotwein, Früchten und wahlweise Brandy oder anderen Spirituosen, enthält ein 250-Milliliter-Glas je nach Rezeptur bis zu 200 Kalorien oder mehr. Generell gilt: Die Menge macht das Gift. Wer hin und wieder ein Glas Bier, Sommerwein oder Sangría trinkt, sollte Kaltgetränk ohne schlechtes Gewissen genießen. Allerdings sollte man bedenken, dass Alkohol selbst zusätzliche Kalorien pro Gramm hat, fast doppelt so viel wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Außerdem hemmt Alkohol den Stoffwechsel und fördert Heißhungerattacken. Wer also langfristig auf seine Linie achten will, sollte lieber auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke mit wenig Zucker zurückgreifen.