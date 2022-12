Weihnachten steht vor der Tür, und damit auch gleich mehrere Feiertage auf Mallorca. Denn: Auf den Balearen und in Katalonien ist – anders als in manchen anderen Regionen Spaniens – auch der 26. Dezember ein Feiertag, genau wie in Deutschland. Der erste Weihnachtstag (25. Dezember) ist hier natürlich auch ein Feiertag. Viele Urlauber und Residenten fragen sich, wo und wie man auf der Insel während der Festtage einkaufen kann. Das ist in Spanien immer etwas verzwickt, da hier auch an Sonn- und Feiertagen manche Supermärkte geöffnet haben, andere wiederum nicht. MM gibt einen Überblick.

Corte Inglés: Die beiden großen Warenhäuser El Corte Inglés in Palma mit ihren Feinkostabteilungen und Supermärkten haben am Heiligen Abend von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Während die Filiale an den Avenidas an den beiden Feiertagen 25. und 26. Dezember schließt, bleibt das Kaufhaus an der Avenida Jaume III nur am 25. Dezember zu. Am Zweiten Weihnachtstag ist es von 11 bis 21.30 geöffnet.

Alcampo und Carrefour: Das große Einkaufszentrum Alcampo an der Inca-Autobahn ist am Heiligen Abend von 8 bis 22 Uhr offen, schließt allerdings an beiden Weihnachtsfeiertagen. Die Carrefour-Supermärkte, die es unter anderem beim Shopping-Center Fan, im Einkaufszentrum Porto Pi oder an der Avenida General Riera gibt, haben an Heiligabend von 9 bis 19 Uhr geöffnet und schließen ebenfalls an den beiden Feiertagen am Sonntag und Montag.

Eroski und Mercadona: Sämtliche Eroski- und Mercadona-Supermärkte sind am 24. Dezember offen, in der Regel von 9 bis 21.30 Uhr. Am Sonntag bleiben alle Geschäfte geschlossen. Am Montag wird eine Vielzahl der Eroski-Supermärkte trotz Feiertag wieder geöffnet sein, so wie es bei den meisten Filialen an "normalen" Sonntagen der Fall ist. Anders beim günstigen Konkurrenten Mercadona: Hier werden fast alle Filialen am Heiligabend öffnen, bleiben aber an beiden Feiertagen zu.

Aldi und Lidl: Die Aldi-Märkte im Großraum Palma öffnen am 24. Dezember von 9 bis 19 Uhr. Die meisten Filialen schließen am 25. und am 26. Dezember. Geöffnet sein wird am Zweiten Weihnachtstag der Aldi in Palmanova, der auch an den meisten Sonntagen des Jahrs offen ist. Ähnliches Bild bei Lidl. Auch hier sind die Märkte am 24. geöffnet, schließen aber 25. und 26.12. – mit einigen wenigen Ausnahmen wie Palmanova.

Müller und Rossmann: Die Müller-Märkte sind ebenfalls am 24. Dezember geöffnet, während am 25. alle schließen. Geöffnet am Zweiten Weihnachtstag ist unter anderem das Geschäft an Palmas Plaça d'Espanya. Andere Filialen (beispielsweise in Marratxí oder im Polígon de Llevant) bleiben zu. Rossmann in Manacor bleibt am Sonntag und Montag ebenfalls geschlossen.