Wem am Feiertag auf Mallorca die Milch ausgeht, muss nicht in Panik geraten. Auch wenn viele Geschäfte geschlossen haben, sind einige Supermärkte dennoch geöffnet. Das gilt für die meisten Filialen der Supermarktkette Eroski, einige Läden sind sogar jeden Tag offen, zum Beispiel in Santa Ponça, an der Playa de Palma oder in Palmas Stadtgebiet. Auch die Aldi-Filiale in Campos oder die Lidl-Filiale in Palmanova haben bis zum Abend geöffnet. In einigen Carrefour-Läden kann man auch einkaufen gehen, beispielsweise in Palma unweit vom Ocimax an der Vía Cintura. Die Mercadona-Supermärkte bleiben, wie immer an Feiertagen, geschlossen.

Nicht nur Lebensmittel, sondern auch Shopping von Kleidung und Weihnachtsgeschenken ist an den Feiertagen möglich. Das Kaufhaus El Corte Inglés öffnet die Pforten seiner kleinen Filiale am Jaume III. in Palma, und zwar bis 21.30 Uhr. Auch das Mallorca Fashion Outlet in Marratxí, das jahrelang als Festival Park bekannt war, hat bis 22 Uhr geöffnet. In dieser Woche treffen auf Mallorca gleich zwei Feiertage aufeinander: Am Dienstag, 6. Dezember, ist "Día de la Constitución", zu Deutsch der Tag der Verfassung, an dem vor 44 Jahren die spanische Verfassung in Kraft getreten ist. Banken, Behörden und die meisten Geschäfte bleiben an diesen Tagen auf Mallorca geschlossen und die meisten Menschen müssen nicht arbeiten. Ähnliche Nachrichten Verlängertes Wochenende auf Mallorca: Volle Straßen und Hotels Mehr Polizeibeamte während der Feiertage auf Mallorca im Einsatz Weiter geht es am Donnerstag, 8. Dezember, mit Mariä Empfängnis, ebenfalls ein Feiertag, an dem aber viele Geschäfte geöffnet sein werden, da es ein verkaufsoffener Feiertag ist. Am Sonntag, 18. Dezember, ist dann der letzte verkaufsoffene Sonntag für dieses Jahr.