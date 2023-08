Der 15. August ist in ganz Spanien, also auch auf Mallorca, gesetzlicher Feiertag. Aber was wird an dem Tag eigentlich gefeiert? Der 15. August ist in Deutschland auch als Mariä Himmelfahrt, das "Hochfest der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel", bekannt. Er ist einer der wichtigsten Feiertage für die katholische Gemeinschaft Spaniens.

Aufgrund des Feiertages sind jedoch einige Supermärkte geschlossen. Dazu gehören auch die Märkte der Handelskette Mercadona, die landesweit alle Filialen schließen wird. Gefolgt von Lidl, Alcampo und Hiper Centro, bei denen man am 15. August ebenfalls vor verschlossener Tür stehen wird. Doch Urlauber und Einheimische auf Mallorca müssen nicht in Panik geraten, denn viele Supermärkte bleiben auch am Dienstag geöffnet.



Die beiden Filialen von El Corte Inglés gehört unter anderem dazu: Die Kette hat mitgeteilt, dass die Filialen an Palmas Altstadtring Avenidas sowie in der Avenida Jaime III zu ihren üblichen Öffnungszeiten (9 bis 21.30 Uhr) betrieben werden. Bei der Supermarktkette Carrefour bleiben sowohl die großen Einkaufszentren als auch die Express- und City-Versionen zu den üblichen Zeiten geöffnet, mit wenigen Ausnahmen, die je nach Standort variieren können. Weitere Informationen hierzu können der jeweiligen Internetseite entnommen werden. Auch bei Eroski kann man am Dienstag wie gewöhnlich Einkäufe erledigen. Deutsche Kunden können sich ebenfalls über die Supermarktkette ALDI freuen: Sie hat ebenfalls geöffnet, allerdings einige Filialen nur von 9 bis 15 Uhr. Der nächste Feiertag, der Spanische Nationalfeiertag, folgt am zwölften Oktober.