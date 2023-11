In Schokolade getränkte Churros, Bratwurst mit Senf und dazu eine Tasse dampfend heißend Glühwein – die Weihnachtszeit auf Mallorca mit den dazugehörigen Kalorien geht am Donnerstag, 23. November, los. An diesem Abend wird in Palma die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet und parallel sind schon viele Mercados de Navidad aufgebaut.

In der Innenstadt von Palma geht es in diesen Tagen wieder weihnachtlich zu.

Deutscher Weihnachtsmarkt in Santa Ponça

Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr wird er wieder stattfinden und beginnt am Samstag, 25. November. Bis 17. Dezember fährt Organisator Holger Becker in Son Bugadelles das altbewährte Programm auf: die große Lego-Ausstellung, mehrere Flohmärkte, Livemusik, Kunsthandwerk und Kinderkarussells. Geöffnet ist er werktags 17 bis 22 Uhr, am Wochenende und feiertags 10 bis 22 Uhr.

Mercadillo de Navidad in der Altstadt von Palma

In diesem Jahr werden die Buden zum ersten Mal nicht auf der Plaça d’Espanya aufgebaut sein, da diese derzeit komplett neu gestaltet wird. Wegen der Umbauarbeiten zieht der Weihnachtsmarkt in den Parc de Ses Estacions hinter dem Hauptbahnhof. An der Rambla, Vía Roma und Plaça Major ändert sich nichts (23.11. bis 7.1., täglich 10-21 Uhr).

Christmas Market in Puerto Portals

In mehr als 40 pittoresk geschmückten Buden gibt es Deko, Spielzeug und vieles mehr. Außerdem wird auf dem Christmas Market, der vom 14. Dezember bis 6. Januar geht, auch wieder die Schlittschuhbahn aufgebaut sein (täglich 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags 12 bis 22 Uhr, 24. und 31.12. 12 bis 18 Uhr).

Parque de Navidad im Nobelhafen Port Adriano

Im Luxushafen ist wieder viel los: mit der 30 Meter langen Riesenrutsche, der 300 Quadratmeter großen Eisbahn und einem Besuch vom Weihnachtsmann, mit dem sich die Kleinen fotografieren lassen können. Aufgebaut ist der Weihnachtsmarkt vom 22. Dezember bis 8. Januar, täglich geöffnet von 12 bis 20 Uhr. Am 24. und 31.12. jeweils bis 16 Uhr.

Weihnachtsmarkt im Pueblo Español in Palma

Wer auf Mallorca nach Schnee sucht, ist in dem Freilichtmuseum in Palma richtig. Mit der Kunstschnee-Show, der beleuchteten historischen Kulisse und rund 60 Buden ist der Weihnachtsmarkt jedes Jahr für viele Deutsche und Einheimische ein Highlight. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder von 9 bis 15 Jahren bezahlen 5 Euro. Darin enthalten sind ein Glas Glühwein oder Kakao. Der Weihnachtsmarkt wird vom 1. bis 17. Dezember ausgerichtet (1.-10.12.: 13-23 Uhr, 11.-14.12.: 17-22 Uhr, 15.-17.12.: 13-23 Uhr).

Christmas Wonderland auf der Eventfinca Son Amar

Sie verwandelt sich vom 1. bis 22. Dezember in einen riesigen, weihnachtlichen Vergnügungspark mit Schlittschuhbahn (7 Euro pro Person), einer Weihnachtsshow (7,50 Euro), einem Markt (5 Euro) und Besuch von Papá Noel (5 Euro pro Familie). Geöffnet ist die Eventfinca freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags schon ab 15 Uhr.

Weihnachtsmarkt in der Bodega Vino de la Isla

Nicht nur die Weine der Insel kennenlernen und fürs Weihnachtsessen ein paar Flaschen mitnehmen, sondern auch den Weihnachtsbaum kann man gleich organisieren. Denn auf dem Markt wird ein Verkauf und auch Verleih von Tannen auf die Beine gestellt. Am Sonntag, 3. Dezember, wird das Event zwischen 11 und 18.30 Uhr im Château an der Ma-15 in der Nähe von Algaida ausgerichtet.

Santa Navidad in der Bodega Santa Catarina

Im Herzen der Insel wird auf dem Weingut von Freitag bis einschließlich Sonntag, 8. bis 10. Dezember, zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Mode, Kunst, Gastronomie und Kunsthandwerk vereinen sich zu einem vorweihnachtlichen Event. Der Weihnachtsmarkt (Eintritt frei) wird in der Bodega Santa Catarina ausgerichtet, Landstraße Inca-Sencelles Höhe Kilometerstein drei (Freitag/Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr).