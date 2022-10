In Spanien ist an diesem Mittwoch Feiertag. Seit 1918 ist der spanische Nationalfeiertag Día de la Hispanidad ("Tag der Hispanität") offiziell anerkannt. Der Tag hat seinen Ursprung in der Ankunft von Christoph Kolumbus in der "Neuen Welt" am 12. Oktober 1492. Kolumbus landete damals mit seinen drei Schiffen Santa Maria, Niña und Pinta auf einer Insel der heutigen Bahamas. In Madrid wird der Tag mit einer großen Militärparade begangen, an der auch der König teilnimmt.

Beim 12. Oktober vermerkt der spanische Festkalender zudem: Nuestra Señora del Pilar. Es ist der Namenstag der "Heiligen Jungfrau auf der Säule", Tag der Verehrung dieser – wohl wichtigsten – Madonna in Saragossa, aber auch Namenstag vieler Frauen und Mädchen. Doch trotz des spanischen Nationalfeiertages haben auf Mallorca einige Geschäfte und Märkte geöffnet. Wer den freien Tag nutzen will, um den wöchentlichen Einkauf zu erledigen, der kann dies in den Großmärkten Carrefour und Alcampo tun. Beide Supermarktketten haben von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Mercadona und Lidl öffnen allerdings am Mittwoch nicht. In Shoppinglaune kommt man zum Beispiel im Einkaufszentrum FAN. Die an der Flughafenautobahn gelegene Mall ist am Mittwoch von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Auch das Einkaufszentrum Porto Pi eröffnet zwischen 9 und 22 Uhr seine Pforten für Besucher. Außerdem ist das Parken dort an diesem Tag ausnahmsweise kostenlos. Auch das Mallorca Fashion Outlet in Marratxí, das jahrelang als Festival Park bekannt war, hat von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Eine weitere Möglichkeit zum Shoppen bietet die Warenhauskette El Corte Inglés. Beide Filialen in Palmas Innenstadt, sowohl auf der Avinguda d'Alexandre Rosselló als auch auf der Avinguda de Jaume III haben von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Kleinere Geschäfte und Läden dürfen am Mittwoch frei entscheiden, ob sie ihre Türen für Besucher öffnen oder nicht. Weitere verkaufsoffene Tage sind Sonntag, der 27. November, Donnerstag, der 8. Dezember und Sonntag, der 18. Dezember.