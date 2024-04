Passagiere finden permanent neue Wege, um die strengen Handgepäckregeln der Low-Cost-Carrier auch zwischen Mallorca und Deutschland zu umgehen und sich notfalls hohe Extrakosten zu sparen. Einige kreative Ideen mit Augenzwinkern, wie auch Sie das ein oder andere Kleidungsstück noch an Bord bekommen.

Bekannt ist bereits der Kopfkissentrick: Hat man zu viel Kleidung im Köfferchen oder in der Reisetasche, ist es möglich, einiges davon in einen Kopfkissenbezug zu packen und dieses separat in den Jet zu tragen. Eine Influencerin propagierte den Trick im sozialen Netzwerk Tik Tok, ihre Empfehlung wurde weltweit millionenfach angeklickt. Eine weitere Methode ist, sich für einige Cent Tüten im Duty-Free-Shop zu kaufen, eine Wasserflasche herausragen zu lassen, zusätzlich jedoch Kleidungsstücke in die Behältnisse zu legen. Nur sehr selten werden diese Tüten bei der Bordkartenkontrolle am Gate kontrolliert. Manch einer zieht sich sogar zwei Jacken oder mehrere Pullover an, um mehr mitnehmen zu können.

Mit einem weiteren Trick können nur ausgesprochen mutige Frauen kostenlos mehr Handgepäck ins Flugzeug bringen: Es wurde bereits mehrfach beobachtet, dass Passagierinnen Schwangerschaften vorgetäuscht haben. Sie hatten nämlich Kleidung in einen Beutel gesteckt, den sie um den Bauch geschnallt in den Jet trugen. Ein weiterer Trick ist auch eine kleine zusätzliche Handtasche, die man bei dem Passieren der Kontrollen unter die dicke Winterjacke verschwinden lassen kann.

Die Handgepäckregeln bei Ryanair und anderen Fluggesellschaften zwischen Mallorca und Deutschland sind sehr streng. Sie wurden im Übrigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschärft. War früher bei einigen Airlines die Mitnahme eines kleinen Koffers gratis, so ist jetzt nur noch eine Tasche erlaubt, die unter den Vordersitz passt. Wer trotz dieser Tricks lieber auf Nummer sicher geht, kann sich natürlich an die geltenden Handgepäckregeln halten und zusätzliche Gepäckstücke dazu buchen.