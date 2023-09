Das im August erschienene Buch „Wandern für die Seele” (Droste Verlag) von Britt Liebl stellt 20 erlebnisreiche Wanderungen auf Mallorca vor. Liebl ist vor zehn Jahren auf die Insel gekommen und führt hier für den Wanderanbieter „Mar y Roc” Urlauber über die Insel.

Die im Buch ausgewählten Wanderungen haben dabei unterschiedliche Schwerpunkte: Die „Auszeittouren” versprechen einzigartige Naturerlebnisse. Die „Panoramatouren” bieten vor allem schöne Aussichten. Bei den „Verwöhntouren” liegt der Fokus auf der kulinarischen Einkehr. Die „Entschleunigungstouren” präsentieren besinnliche Ruheorte. Zu guter Letzt stellt Liebl die „Erfrischungstouren” vor, die an der Küste entlang führen und auf denen dem Wanderer eine frische Brise um die Nase weht.

Bereits im Inhaltsverzeichnis bekommt man einen guten Eindruck über die einzelnen Routen: Bei jeder Tour ist vermerkt, wie lang sie ist, wie viele Höhenmeter es zu überwinden gilt, wie viele Stunden man einplanen sollte und ob es sich um eine Rundtour handelt. Das Buch ist visuell ansprechend gestaltet und die Farbauswahl ist geglückt: So sind die jeweiligen Themen mit passenden Icons versehen (blau für die „Erfrischungstour”). Auch die jeweiligen Kapitel beginnen jeweils mit einem Eyecatcher in Form einer Landschaftsaufnahme.

Inhaltlich gibt der Wanderführer einen sehr detaillierten und persönlichen Einblick, geschmückt mit schönen Bildern. Liebl nimmt den Leser mit auf ihre Reise und beschreibt sehr bildlich, wie zum Beispiel auf Seite 22: „Wir sind jetzt auf einem breiten, bequemen Waldwanderweg, gesäumt mit Heidekraut und Myrte und in zweiter Reihe einigen Kiefern, durch deren Wipfel wir den massigen Puig Tomir, 1103 Meter hoch, mit seinen Geröllfeldern sehen.”

Die präzisen Beschreibungen beweisen, dass Liebl die Routen in- und auswendig kennt. In jedem Kapitel gibt es einen Infokasten, der sich auf Themen bezieht, die für die Route relevant sind. So bringt die Autorin dem Leser unter anderem mallorquinische Traditionen näher – er lernt nicht nur geografisch dazu, sondern erfährt auch einige kuriose Fakten. Des Weiteren hat das Buch einen sehr persönlichen Touch, da die Autorin im Präsens schreibt und auch gerne mal an die Leserschaft appelliert: „Noch ein kleines Stück... geschafft!” So fühlt sich der Leser motiviert und als wäre er live vor Ort dabei.

Sowohl für Sportmuffel als auch für erfahrene Wanderer bietet das Buch etwas Passendes. Der Serviceteil beinhaltet auf der vorletzten Seite jeder Route eine Karte, in der der jeweilige Wanderweg rot markiert ist. Auf der letzten Seite des jeweiligen Kapitels ist eine Zusammenfassung der Route mit den wichtigsten Fakten, inklusive GPS-Daten, aufgelistet. Neben Tipps zur An- und Abreise, beschreibt Liebl unter anderem, welche Jahreszeit für den ausgewählten Wanderweg am passendsten ist und welche konditionellen Voraussetzungen nötig sind. Liebl betont jedoch: „Der Fitnessgrad ist bei den meisten meiner Touren nicht so wichtig. Es ist die Liebe zur Natur und zu dieser Insel, die zählt”. Diese Leidenschaft spiegelt sich in ihrem 192-seitigen Buch wider.

„Wandern für die Seele” spricht durch die abwechslungsreichen Routen nicht nur langjährige Wanderer an, sondern auch Neulinge, die noch nicht so viel von Mallorcas vielseitiger Natur gesehen haben. Das Taschenbuch kostet 18 Euro.