Am Samstag ist es stellenweise auf der Insel bewölkt. Am wärmsten ist es in den südlichen Gebieten, Für den Sonntag gibt es aufgrund der hohen Temperaturen mit bis zu 36 Grad Warnstufe Gelb.

Für Alcudia sind 29 Grad mit einer leichten Brise aus Nordost angesagt. Der leichte Südwestwind in Antratx flaut bei Temperaturen bis zu 31 Grad in einen Ostwind ab. In Palma steigt das Thermometer bis auf 35 Grad, in Pollensa hingegen bei einem leichten Süd-Ostwind auf 31. In Sant Llorenç herrschen bei einem schwachen Ostwind 31 Grad vor. In Santanyi zeigt das Thermometer 30 und in Soller 34 Grad an.