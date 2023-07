Wer derzeit auf Mallorca und den Nachbarinseln unterwegs ist, der kennt es zu gut: Draußen ist es zu warm, aber im Inneren des Busses oder der Shopping-Mall viel zu kalt. Auf Reisen, die insbesondere in wärmere Urlaubsgebiete gehen, wird man ständig mit Klimaanlagen konfrontiert. Wer den drastischen Temperaturunterschied nicht gewohnt ist, hat schnell mit einer Erkältung zu kämpfen. Tipps, wie Sie trotz Air Condition gesund bleiben.

Die Schleimhäute gut befeuchten

Die Klimaanlage im Bus oder Flugzeug lässt uns nicht nur frösteln, sondern trocknet auch unsere Schleimhäute aus. Denn die Luft aus der Klimaanlage ist wesentlich trockener, als die Luft die angesaugt wird. Das kann Erkältungsviren schneller anziehen. Hilfreich ist daher immer Augentropfen und Nasenspray dabei zu haben, um die Schleimhäute zu befeuchten. Zudem ist es ratsam, ausreichend Wasser zu trinken.

Genug Wasser trinken

Bei einer Flughöhe ab 10.000 Metern liegt die Luftfeuchtigkeit nicht selten unter zehn Prozent. Das greift nicht nur die Schleimhäute an: Auch der Körper muss an Bord mit genug Flüssigkeit versorgt werden. Deshalb sollte man immer genug Wasser bei sich haben. Es gibt genug Wasser an Bord, das auf Nachfrage gerne serviert wird. Besser auf Koffein und Alkohol verzichten. Diese Getränke entziehen dem Körper zusätzlich Flüssigkeit.

Temperaturschwankungen ausgleichen

Während der Reise schwanken die Temperaturen ständig. Bereits zu Beginn des Urlaubs hat der Körper mit unterschiedlichen Ambiente zu kämpfen, sei es die Klimaanlage im Flugzeug oder auch die Außentemperaturen des Herkunftslandes. Empfehlenswert ist es daher im sogenannten "Zwiebellook" zu reisen. Denn: Auch wenn es in der Urlaubsdestination warm ist, auf Sommerkleid und Flip Flops sollte während der Reise noch verzichtet werden. Wer leicht friert, sollte Socken und einen Schal griffbereit haben. Letzteren kann man sich auch leicht auf die Schultern legen, um sich vor kalter Luft der Klimaanlagen zu schützen.

Lieber auf natürliche statt klimatisierte Luft setzen

Auch wenn die Außentemperatur hoch sein sollte, ist es sinnvoll frische Luft ins Hotelzimmer oder in die Ferienwohnung zu lassen. Dazu eignen sich vor allem im Hochsommer die frühen Morgen und späten Abendstunden. Sollte es doch zu warm sein, kann man zwischendurch die Klimaanlage einschalten, aber lieber nicht über Nacht laufen lassen, um Erkältungen zu vermeiden.

Die richtige Kleidung macht den Unterschied

Vor allem im Sommer sollte die Kleidung stets atmungsaktiv und leicht sein. Zudem sollten helle Farbtöne bei der Wahl des Outfits bevorzugt werden. Bei warmen Wetter eignen sich vor allem leichte Stoffe wie Baumwolle und Leinen. Ein Tuch oder Schal sollte immer griffbereit sein, um vor zu kühler Luft zu schützen.

Das Immunsystem stärken

Um vor drastischen Temperaturschwankungen gewappnet zu sein, hilft auch das Immunsystem vor der Reise zu stärken. Dabei helfen können eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, frische Luft und Bewegung, ausreichend Schlaf und wenig Stress. Auf Substanzen wie Koffein, Nikotin und Alkohol sollte weitgehend verzichtet werden.