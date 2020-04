Zehn Arbeitsgruppen auf Mallorca organisieren die Zeit nach der Coronakrise

Die Regierung der Balearen hat auf Mallorca zehn Arbeitsgruppen gebildet, die beraten sollen, wie nach der Coronakrise die Rückkehr zur Normalität am effektisvsten erfolgen könnte. Die zehn Gruppen werden von einem Ausschuss koordiniert, den die medizinische Forscherin Margalida Frontera leitet.

Einige dieser Arbeitsgruppen befassen sich mit der Anwendung der Lockerungen der Aussgangssperre in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, während andere Gruppen für logistische Fragestellungen zuständig sind. So gibt es Gremien für die Bereiche:

Bildung (sie entscheiden über die Wiederöffnung von Schulen und Kindertagesstätten),

Gesundheit (in Zusammenhang mit Kliniken und Artzzentren),

Seniorenwohnheime (hier strebt die Balearen-Regierung eine stärkere Kontrolle an),

Tourismus (diese Arbeitsgruppe umfasst auch Bereiche wie Gastronomie),

Wirtschaft (in Bezug auf Handel und Industrie) sowie eine weitere Arbeitsgruppe zu

Häfen und Flughäfen auf Mallorca und den Nachbarinseln.

Weitere Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Logistikfragen, etwa zur Beschaffung von Masken und Schutzzubehör, eine weitere Gruppe ist für informative Internetinhalte zuständig, wieder eine andere für die Erfassung und Kontrolle der Pandemie, sowie eine letzte Gruppe zur Koordination von Massentests.

Diese zehn Gruppen setzen sich zusammen aus den Generaldirektoren der damit befassten Regionalministerien sowie aus Beamten und Fachleuten der verschiedenen Bereiche. Bei Bedarf können die Arbeitsgruppen um weitere Experten vergrößert werden.

Bei der Präsentation der Organisationsstruktur durch eine Regierungssprecherin am Freitagabend wurde keine Details der angedachten oder geplanten Maßnahmen mitgeteilt. Hier will sich die Regierung bedeckt halten, bis die Maßnehmen konkret feststehen. Anders als in anderen Regionen in Spanien, die bereits über einzelne Vorgaben zur Rückkehr in die Normalität gesprochen hatten, wolle man keine Erwartungen wecken, die sich dann vielleicht nicht in vollem Umfang einhalten ließen, hieß es.

Hinzu komme, dass teilweise noch nicht feststehe, wie die spanische Zentralregierung mit ihren Kompetenzen in bestimmten Bereichen noch entscheiden werde, sagte die Sprecherin.

Was die Öffnung der Flugäfen und Häfen auf Mallorca betrifft, hat in erster Linie Madrid das Sagen. (as)

