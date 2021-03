Spanien verschärft Maskenpflicht an sämtlichen Stränden

An sämtlichen Stränden in Spanien müssen ab Mittwoch Masken auch dann getragen werden, wenn zu anderen Personen ein Abstand von mehr als 1,5 Metern besteht. Diese Maßnahme gilt bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die Coronakrise für beendet erklärt wird, wie am Dienstag offiziell mitgeteilt wurde.

Bislang hatte gegolten, dass die Maske abgezogen werden konnte, wenn man sich am Strand nicht bewegte und lediglich auf seinem Handtuch saß. Im vergangenen Sommer war es Aufgabe der Rettungsschwimmer, diese Regel zu kontrollieren.

Die generelle Maskenpflicht außerhalb der eigenen vier Wände gilt auf Mallorca seit Anfang Juli 2020. An Stränden war diese Regelung aber nicht so streng gehandhabt worden. Wer Sport treibt, muss nach wie vor keine Maske tragen.

Spaziergänger an Ufern und Wanderer mussten Masken in der Vergangenheit ebenfalls nicht tragen, wenn sie alleine unterwegs waren. An Mallorcas Strandpromenaden mussten bereits vorher Masken getragen werden. Wer auf den Balearen gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro rechnen. (it)